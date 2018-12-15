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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 574575576577

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 290
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 290
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:02

  J написав:
  Дядя Дима написав:
  klug написав:,
Ви де такі щедрі банки бачили, щоб у день відкриття починали нараховувати? Починають на наступний календарний.

Спасибо нажал. Первый про который сразу вспомнил это Зёма. Договорах рыться не когда но есть ещё такие.

зема
п 2.2 розрахунок % починаэться з наступного дня
Ага, а выплата проциков у меня по дню открытия. :lol:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 07:02

Re: Укрексiмбанк

  J написав:п 2.2 розрахунок % починаэться з наступного дня

Тільки це "наступний день" не від відкриття депозиту, а від надходження коштів на депозит
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:16

  Дядя Дима написав:
  J написав:
  klug написав:,
Ви де такі щедрі банки бачили, щоб у день відкриття починали нараховувати? Починають на наступний календарний.

зема
п 2.2 розрахунок % починаэться з наступного дня
Ага, а выплата проциков у меня по дню открытия. :lol:

Да нет же, выплата % вроде 1 числа месяца.
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 09:17

Re: Укрексiмбанк

clientage написав:
  Boundless написав:В киеве только один кеш-ин банкомат, что говорить о других городах

Ишо рассс...
В Киеве на Тельмана в зоне 24/7 установлено порядка 5 кеш-инов, на Тверской (+1 квартал в сторону Либідськой) еще парочка... На Львовской пл. есть 1 кеш-ин, но там доступ тока в раб. время (весной проверял) А карта то так, админы просто бездельники у Симы :)

**а, огласите полный список. На горячке знают только один на немецкой 5
.......
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 19:47

Подскажите, как у симы дела обстоят с техническим овердрафтом по дебетке?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:53

  Яша написав:Подскажите, как у симы дела обстоят с техническим овердрафтом по дебетке?

Уточните как хотите в влезть теховер? Потому как если пополняете карту через кэш-ин банкомет - то деньги доступны сразу и теховера не возникает в принципе. Пополняйте хоть в опер, хоть во внеопер время - все доступно - тех-овера нет.
Если по р2р - тут надо пробовать, но эта пополняха для "дебеток по депо" с 1% комиссом - поэтому использовать ее ну никак не кошерно.
Flamingo
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