Ага, а выплата проциков у меня по дню открытия.J написав:
зема
п 2.2 розрахунок % починаэться з наступного дня
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:02
Ага, а выплата проциков у меня по дню открытия.
Додано: Суб 15 гру, 2018 07:02
Re: Укрексiмбанк
Додано: Суб 15 гру, 2018 21:16
Да нет же, выплата % вроде 1 числа месяца.
*******
Додано: Нед 16 гру, 2018 09:17
Re: Укрексiмбанк
**а, огласите полный список. На горячке знают только один на немецкой 5
.......
Додано: Нед 16 гру, 2018 19:47
Подскажите, как у симы дела обстоят с техническим овердрафтом по дебетке?
Додано: Нед 16 гру, 2018 20:53
Уточните как хотите в влезть теховер? Потому как если пополняете карту через кэш-ин банкомет - то деньги доступны сразу и теховера не возникает в принципе. Пополняйте хоть в опер, хоть во внеопер время - все доступно - тех-овера нет.
Если по р2р - тут надо пробовать, но эта пополняха для "дебеток по депо" с 1% комиссом - поэтому использовать ее ну никак не кошерно.
Додано: Нед 16 гру, 2018 21:43
Те, що гроші доступні одразу не означає, що неможливий теховер. Мав неприємний досвід: поповнив картку у касі, потім розбив переказ через EnterExim на іншу свою картку. Фактичне зарахування на картку банка провела за 2 дні, а переказ з картки на картку на наступний. Нарахували відсотки за 1 день овера.
Жодних регламентів я від них так добитися і не зміг. Обидві операції внутрішньобанківські, а проводять як хочуть.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 16 гру, 2018 21:57
klug В том то и дело что оплата через кэшин банкомат и кассу две большие разницы. По банкомету таки теховера по моему не бывает. Поэтому пользовать стараюсь лишь его. А как то надо было пополнить карту Евро для дальнейшей оплаты в и-нете - так кассир зная меня трижды переспросила когда я буду платить и успокоилась только после того как я сказал, что точно не сегодня и свое "постирование" она успеет еще сделать.
ЗЫ. А когда-то кэш-ин банкоматы симы и валюту принимали - вот время было чудесное. Пока сраные "лугандоны" со своими крашеными банкнотами всю малину не попортили
|