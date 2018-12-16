Додано: Нед 16 гру, 2018 21:57

В том то и дело что оплата через кэшин банкомат и кассу две большие разницы. По банкомету таки теховера по моему не бывает. Поэтому пользовать стараюсь лишь его. А как то надо было пополнить карту Евро для дальнейшей оплаты в и-нете - так кассир зная меня трижды переспросила когда я буду платить и успокоилась только после того как я сказал, что точно не сегодня и свое "постирование" она успеет еще сделать.ЗЫ. А когда-то кэш-ин банкоматы симы и валюту принимали - вот время было чудесное. Пока сраные "лугандоны" со своими крашеными банкнотами всю малину не попортили