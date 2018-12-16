Додано: Нед 16 гру, 2018 23:45

klug написав: Flamingo написав: В том то и дело что оплата через кэшин банкомат и кассу две большие разницы. По банкомету таки теховера по моему не бывает. В том то и дело что оплата через кэшин банкомат и кассу две большие разницы. По банкомету таки теховера по моему не бывает.

Різниця лише у тому, що через cash-in проводка йде ще довше ніж через касу і я у моєму випадку потрапив би у овер дні на 2, а може й більше. Очевидно ви не стикаєтеся з овером, бо ваші торгові операції фактично проводяться ще довше, але він все ж таки можливий у деяких випадках. Різниця лише у тому, що через cash-in проводка йде ще довше ніж через касу і я у моєму випадку потрапив би у овер дні на 2, а може й більше. Очевидно ви не стикаєтеся з овером, бо ваші торгові операції фактично проводяться ще довше, але він все ж таки можливий у деяких випадках.

Не совсем так. Специально пересмотрел свои операции - кэш-ин проводки в рабочие дни в операционное время - всегда проводятся по счету тем же днем. Эти же проводки проведенные в рабочие дни во внеоперационное время (поздно вечером после 19) - проводятся следующим рабочим днем. Все пополнения нерабочих дней - проводятся первым же рабочим после выходных. При такой схеме - честно говоря не представляю, что может быть за операция, которая проведется по счету во внеоперационное время, чтобы получился тех-овер.Лично я эту карту использую почти всегда для покупок и очень редко, когда очень надо нал (когда взять больше негде) - для его снятия в банкомете Симы. Все эти операции естественно проводяться либо позже операции пополнения через кэш-ин либо в тот же день (снятие нала). Поэтому тех.оверу просто неоткуда взяться.По кассе - схема другая - там есть понятие "постирование" - то есть определенный момент, когда кассир с пос-терминала "скидывает" все проведенные терминалом операции в сеть, после чего отражаются по счетам. До "постирования" полагаю, что сумма может отражаться на счете, хотя поступление реально по нему не проведено. И провестись, я так понимаю может и на следующий день (если постирование совершить к примеру во внеопер.время или даже на следующий день). В этом случае, я так понимаю, и возможен тех.овер, если совершить операцию, которая проведется по счету этим же днем (к примеру пополнение депо). Точно этого не знаю, а только предполагаю, поскольку гривневую карту всегда пополняю только через кэш-ин.Но лично мне видится различие операций между кассой и кэш-ином именно в этом.