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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 575576577578 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 290 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 35 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 11% 33 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 80 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 64 Всього голосів : 290 Додано: Пон 17 гру, 2018 02:32 Flamingo написав: Не совсем так. Специально пересмотрел свои операции - кэш-ин проводки в рабочие дни в операционное время - всегда проводятся по счету тем же днем. Эти же проводки проведенные в рабочие дни во внеоперационное время (поздно вечером после 19) - проводятся следующим рабочим днем. Все пополнения нерабочих дней - проводятся первым же рабочим после выходных. При такой схеме - честно говоря не представляю, что может быть за операция, которая проведется по счету во внеоперационное время, чтобы получился тех-овер. Не совсем так. Специально пересмотрел свои операции - кэш-ин проводки в рабочие дни в операционное время - всегда проводятся по счету тем же днем. Эти же проводки проведенные в рабочие дни во внеоперационное время (поздно вечером после 19) - проводятся следующим рабочим днем. Все пополнения нерабочих дней - проводятся первым же рабочим после выходных. При такой схеме - честно говоря не представляю, что может быть за операция, которая проведется по счету во внеоперационное время, чтобы получился тех-овер.

Ось шматок моєї виписки:

З одного боку, немає жодного зарахування, яке проводилося б пізніше, ніж на наступний робочий день, з іншого - немає жодного, яке провелося б у то й же день. Усі поповнення відбувалися у проміжку між 14-ю та 17-ю годинами. У неопераційний час принципово поповнити неможливо, бо cash-in знаходиться у відділенні (хіба у суботу, але тут таких операцій немає). Ось шматок моєї виписки:З одного боку, немає жодного зарахування, яке проводилося б пізніше, ніж на наступний робочий день, з іншого - немає жодного, яке провелося б у то й же день. Усі поповнення відбувалися у проміжку між 14-ю та 17-ю годинами. У неопераційний час принципово поповнити неможливо, бо cash-in знаходиться у відділенні (хіба у суботу, але тут таких операцій немає). Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 2772 З нами з: 18.08.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 575576577578 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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