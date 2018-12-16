Flamingo написав:Не совсем так. Специально пересмотрел свои операции - кэш-ин проводки в рабочие дни в операционное время - всегда проводятся по счету тем же днем. Эти же проводки проведенные в рабочие дни во внеоперационное время (поздно вечером после 19) - проводятся следующим рабочим днем. Все пополнения нерабочих дней - проводятся первым же рабочим после выходных. При такой схеме - честно говоря не представляю, что может быть за операция, которая проведется по счету во внеоперационное время, чтобы получился тех-овер.
Ось шматок моєї виписки:
З одного боку, немає жодного зарахування, яке проводилося б пізніше, ніж на наступний робочий день, з іншого - немає жодного, яке провелося б у то й же день. Усі поповнення відбувалися у проміжку між 14-ю та 17-ю годинами. У неопераційний час принципово поповнити неможливо, бо cash-in знаходиться у відділенні (хіба у суботу, але тут таких операцій немає).