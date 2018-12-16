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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 575576577578

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 290
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 290
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 02:32

  Flamingo написав:Не совсем так. Специально пересмотрел свои операции - кэш-ин проводки в рабочие дни в операционное время - всегда проводятся по счету тем же днем. Эти же проводки проведенные в рабочие дни во внеоперационное время (поздно вечером после 19) - проводятся следующим рабочим днем. Все пополнения нерабочих дней - проводятся первым же рабочим после выходных. При такой схеме - честно говоря не представляю, что может быть за операция, которая проведется по счету во внеоперационное время, чтобы получился тех-овер.

Ось шматок моєї виписки:Зображення
З одного боку, немає жодного зарахування, яке проводилося б пізніше, ніж на наступний робочий день, з іншого - немає жодного, яке провелося б у то й же день. Усі поповнення відбувалися у проміжку між 14-ю та 17-ю годинами. У неопераційний час принципово поповнити неможливо, бо cash-in знаходиться у відділенні (хіба у суботу, але тут таких операцій немає).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:13

  klug написав:
  Flamingo написав:Не совсем так. Специально пересмотрел свои операции - кэш-ин проводки в рабочие дни в операционное время - всегда проводятся по счету тем же днем. Эти же проводки проведенные в рабочие дни во внеоперационное время (поздно вечером после 19) - проводятся следующим рабочим днем. Все пополнения нерабочих дней - проводятся первым же рабочим после выходных. При такой схеме - честно говоря не представляю, что может быть за операция, которая проведется по счету во внеоперационное время, чтобы получился тех-овер.

Ось шматок моєї виписки:Зображення
З одного боку, немає жодного зарахування, яке проводилося б пізніше, ніж на наступний робочий день, з іншого - немає жодного, яке провелося б у то й же день. Усі поповнення відбувалися у проміжку між 14-ю та 17-ю годинами. У неопераційний час принципово поповнити неможливо, бо cash-in знаходиться у відділенні (хіба у суботу, але тут таких операцій немає).

В принципе в том банке где работал я - все проводки банкомата до 15-00 проводились текущим рабочим днем - после 15 - следующим. Думаю, что-то подобнре ситуация в Симе. Их кэш-ин в рабочие дни в промежутке между 14-19 часами не пользую никогда - либо до обеда, либо уже после 19, ну или по выходным как получится - там время не принципиально. У нас кэш-ин установлен в зоне 24/7, поэтому доступ есть почти всегда (почти - потому что однажды банкомет сбойнул и до понедельника, пока ему не провели какие-то работы - не работал).
В общем для расходных операций, при которых проведение по счету может быть проведено тем же днем (снятие нала, переброска между своими счетами, пополнение депо, погашение кредита, оплата по СЭП и т.п.) во избежание тех.овера по дебеткам Симы надо либо вносить в кэш-ин денежку до обеда, либо если вносишь денежку после обеда (или в вечернюю кассу) - то в этот день проводить только торговые операции терминалах, которые не проведутся этим же днем, но не внутрибанковские.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:39

Ищем действующего сотрудника Укрэксимбанка

Для оказания информационно-консультационных услуг ищем компетентного сотрудника отдела кредитования из числа среднего или высшего звена управления.

Предмет кредитования Пиролизная котельная на ТБО мощностью 3 МВт
Условия кредитования https://www.eximb.com/rus/corporate/loa ... tf/#kpspro

Результатом информационно-консультационных услуг может быть только положительное решение.

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infocar2006
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