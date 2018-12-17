Коллеги, а есть информация о туристической страховке, которую банк предлагает - были ли страховые случаи, как решались и т.д.?
Спасибо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:42
Коллеги, а есть информация о туристической страховке, которую банк предлагает - были ли страховые случаи, как решались и т.д.?
Спасибо
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:00
Re: Укрексiмбанк
Був сьогодні в відділенні банку, отримав VISA картку
будем "бонуситись"
інсайд від менеджера - апаратні ключі доступу, що банк продавав для безлімітної роботи в ІБ вже не продаються, наразі
банк працює над новим ІБ, попередня дата - 1 кв. наступного року
плата за ІБ - дісно є, незалежно ні від чого
72 грн в рік.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:32
Приветствую. Подскажите, а как выплата процентов происходит по новоричному депо? Снятие процентов с других банкоматов будет с комисом? Проблема в том что отделение очень далеко. С карты симы на уни примата или а банка перевод можно без комиса делать? И ещё - смс и инетбанкинг платные? Зы. Нужно пристроить 199к с ежемесячной, никак не решусь куды..
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