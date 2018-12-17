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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:00
mazurkevych написав:
Але платний (!) інтернет банкінг разом з платним SMS інформуванням, відсутність мобільних додатків.
Був сьогодні в відділенні банку, отримав VISA картку
будем "бонуситись"
інсайд від менеджера - апаратні ключі доступу, що банк продавав для безлімітної роботи в ІБ вже не продаються, наразі
банк працює над новим ІБ, попередня дата - 1 кв. наступного року
плата за ІБ - дісно є, незалежно ні від чого
72 грн в рік.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 13:32
Приветствую. Подскажите, а как выплата процентов происходит по новоричному депо? Снятие процентов с других банкоматов будет с комисом? Проблема в том что отделение очень далеко. С карты симы на уни примата или а банка перевод можно без комиса делать? И ещё - смс и инетбанкинг платные? Зы. Нужно пристроить 199к с ежемесячной, никак не решусь куды..
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Додано: Вів 18 гру, 2018 14:07
Коллеги, а есть информация о туристической страховке, которую банк предлагает - были ли страховые случаи, как решались и т.д.?
Спасибо
Покупал у них страховку, когда она еще была от АИГ (теперь от "Арсенал"). Ну, в целом, по опыту могу сказать, что не самая худшая была страховка. С учетом цены можно сказать, что одна из лучших.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 14:17
mazurkevych написав:
Був би просто чудовий банк якщо рухався в ногу з часом. Але платний (!) інтернет банкінг разом з платним SMS інформуванням, відсутність мобільних додатків. Повна відсутність навіть натяку на якісь кредитні картки з пільговими періодами, я вже не кажу про партнерські програми чи Боже збав кешбек, перетворює банк в «сберкасу», хоча зі своїми плюсами в дечому (низьким відсотком транзакцій з-за кордону зокрема). Прикро
Користуюся кредиткою з пільговим періодом та кешбеком від банку, за ІБ плачу 1,44 грн/рік, є партнерські програми. Не ясно, що за "низький відсоток" з вас беруть за закордонні транзакції. Усе, що ви описали у банку є, просто не для всіх.
greenozon написав:
інсайд від менеджера - апаратні ключі доступу, що банк продавав для безлімітної роботи в ІБ вже не продаються, наразі
банк працює над новим ІБ, попередня дата - 1 кв. наступного року
Генератор паролів відібрали ще минулого літа - перевели на ОТР через СМС.
логан1919 написав:
Приветствую. Подскажите, а как выплата процентов происходит по новоричному депо? Снятие процентов с других банкоматов будет с комисом? Проблема в том что отделение очень далеко. С карты симы на уни примата или а банка перевод можно без комиса делать? И ещё - смс и инетбанкинг платные? Зы. Нужно пристроить 199к с ежемесячной, никак не решусь куды..
Виплата на початку кожного місяця. Безкоштовне зняття лише у банкоматах Ексіма. На уні Примата, ТАС, Моно та деяких інших можна перекинути без комісії. СМС та ІБ платні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 14:32
Якщо ви є тримачем заробітньої плати українських підприємств - тоді можливо. Я теж отримаю зарплату в Ексім, але в валюті із-за кордону SWIFTОм. Вигода в тому, що Ексім бере 0,5% за переказ (0,25% за сам переказ і 0,25% за отримання готівки/розрахунок в торговій мережі). Останні 0,25% можна і не сплачувати якщо перераховані гроші покласти на депозит (раніше можна було на 2 тиждні, тепер на 2 місяці). Вигіднішою ставкою за переказ було в Діамантбанку (0,35%), але його давно вже не існує. А кредитні картки навіть не пропонують, незважаючи на те, що є клієнтом банку 12 років і не одна десятка тисяч долларів через них пройшла... Але то таке... Але платний інтернет банк???
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mazurkevych
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