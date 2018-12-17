RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 576577578579

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:00

Re: Укрексiмбанк

  mazurkevych написав:Але платний (!) інтернет банкінг разом з платним SMS інформуванням, відсутність мобільних додатків.


Був сьогодні в відділенні банку, отримав VISA картку
будем "бонуситись" :)

інсайд від менеджера - апаратні ключі доступу, що банк продавав для безлімітної роботи в ІБ вже не продаються, наразі
банк працює над новим ІБ, попередня дата - 1 кв. наступного року

плата за ІБ - дісно є, незалежно ні від чого
72 грн в рік.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3684
З нами з: 01.06.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:32

Приветствую. Подскажите, а как выплата процентов происходит по новоричному депо? Снятие процентов с других банкоматов будет с комисом? Проблема в том что отделение очень далеко. С карты симы на уни примата или а банка перевод можно без комиса делать? И ещё - смс и инетбанкинг платные? Зы. Нужно пристроить 199к с ежемесячной, никак не решусь куды..
логан1919
 
Повідомлень: 146
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:07

Re: Укрексiмбанк

Коллеги, а есть информация о туристической страховке, которую банк предлагает - были ли страховые случаи, как решались и т.д.?
Спасибо
Покупал у них страховку, когда она еще была от АИГ (теперь от "Арсенал"). Ну, в целом, по опыту могу сказать, что не самая худшая была страховка. С учетом цены можно сказать, что одна из лучших.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1059
З нами з: 30.08.09
Подякував: 109 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:17

  mazurkevych написав:Був би просто чудовий банк якщо рухався в ногу з часом. Але платний (!) інтернет банкінг разом з платним SMS інформуванням, відсутність мобільних додатків. Повна відсутність навіть натяку на якісь кредитні картки з пільговими періодами, я вже не кажу про партнерські програми чи Боже збав кешбек, перетворює банк в «сберкасу», хоча зі своїми плюсами в дечому (низьким відсотком транзакцій з-за кордону зокрема). Прикро

Користуюся кредиткою з пільговим періодом та кешбеком від банку, за ІБ плачу 1,44 грн/рік, є партнерські програми. Не ясно, що за "низький відсоток" з вас беруть за закордонні транзакції. Усе, що ви описали у банку є, просто не для всіх.
  greenozon написав:інсайд від менеджера - апаратні ключі доступу, що банк продавав для безлімітної роботи в ІБ вже не продаються, наразі
банк працює над новим ІБ, попередня дата - 1 кв. наступного року

Генератор паролів відібрали ще минулого літа - перевели на ОТР через СМС.
  логан1919 написав:Приветствую. Подскажите, а как выплата процентов происходит по новоричному депо? Снятие процентов с других банкоматов будет с комисом? Проблема в том что отделение очень далеко. С карты симы на уни примата или а банка перевод можно без комиса делать? И ещё - смс и инетбанкинг платные? Зы. Нужно пристроить 199к с ежемесячной, никак не решусь куды..

Виплата на початку кожного місяця. Безкоштовне зняття лише у банкоматах Ексіма. На уні Примата, ТАС, Моно та деяких інших можна перекинути без комісії. СМС та ІБ платні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2779
З нами з: 18.08.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:32

Якщо ви є тримачем заробітньої плати українських підприємств - тоді можливо. Я теж отримаю зарплату в Ексім, але в валюті із-за кордону SWIFTОм. Вигода в тому, що Ексім бере 0,5% за переказ (0,25% за сам переказ і 0,25% за отримання готівки/розрахунок в торговій мережі). Останні 0,25% можна і не сплачувати якщо перераховані гроші покласти на депозит (раніше можна було на 2 тиждні, тепер на 2 місяці). Вигіднішою ставкою за переказ було в Діамантбанку (0,35%), але його давно вже не існує. А кредитні картки навіть не пропонують, незважаючи на те, що є клієнтом банку 12 років і не одна десятка тисяч долларів через них пройшла... Але то таке... Але платний інтернет банк???
mazurkevych
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 18.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 576577578579
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Asdушный, clk, Ferlakur, GrafBV, Ratatui, wig, Wolfenstein, Искатель і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.