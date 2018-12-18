Можно поподробней? Как это работает в Украине?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 гру, 2018 15:50
Додано: Вів 18 гру, 2018 15:53
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:57
по СВІФТУ
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Комісія є, питання в тому, хто її оплачує.
Отже:
OUR — комісію банка відправника, комісію банка-кореспондента банка відправника, комісію банка отримувача й комісію банка-кореспондента банка отримувача оплачує відправник.
SHA — комісію банка відправника й комісію банка-кореспондента банка відправника оплачує відправник, комісію банка отримувача й комісію банка-кореспондента банка отримувача оплачує отримувач.
BEN — комісію банка відправника, комісію банка-кореспондента банка відправника, комісію банка отримувача й комісію банка-кореспондента банка отримувача оплачує отримувач.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:24
Натяк річ цікава. Чомусь я користуюсь безкоштовною кредиткою з пільговим періодом 50 днів з 2% кешбеку та безкоштовним інтернет банкінгом та безкоштовними смс
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:35
Re: Укрексiмбанк
Абсолютно безкоштовним? А детальніше...якщо не секрет?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:41
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