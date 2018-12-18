Pater написав:Альфа банк, если комиссия по SWIFT - OUR. Платеж входит на текущий счет, потом бесплатно - на пакетный карточный, с карточного бесплатно через кассу.
по СВІФТУ ------- Комісія є, питання в тому, хто її оплачує. Отже: OUR — комісію банка відправника, комісію банка-кореспондента банка відправника, комісію банка отримувача й комісію банка-кореспондента банка отримувача оплачує відправник.
SHA — комісію банка відправника й комісію банка-кореспондента банка відправника оплачує відправник, комісію банка отримувача й комісію банка-кореспондента банка отримувача оплачує отримувач.
BEN — комісію банка відправника, комісію банка-кореспондента банка відправника, комісію банка отримувача й комісію банка-кореспондента банка отримувача оплачує отримувач.
mazurkevych написав:Був би просто чудовий банк якщо рухався в ногу з часом. Але платний (!) інтернет банкінг разом з платним SMS інформуванням, відсутність мобільних додатків. Повна відсутність навіть натяку на якісь кредитні картки з пільговими періодами, я вже не кажу про партнерські програми чи Боже збав кешбек, перетворює банк в «сберкасу», хоча зі своїми плюсами в дечому (низьким відсотком транзакцій з-за кордону зокрема). Прикро
Натяк річ цікава. Чомусь я користуюсь безкоштовною кредиткою з пільговим періодом 50 днів з 2% кешбеку та безкоштовним інтернет банкінгом та безкоштовними смс
pavyak написав:безкоштовним інтернет банкінгом та безкоштовними смс
Абсолютно безкоштовним? А детальніше...якщо не секрет?
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