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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 577578579580

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:50

  Pater написав:
  Кащей написав:Покупал у них страховку, когда она еще была от АИГ (теперь от "Арсенал").

Можно поподробней? Как это работает в Украине?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:53

Яша
https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... inite.html
Pater
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:57

  Pater написав:Альфа банк, если комиссия по SWIFT - OUR. Платеж входит на текущий счет, потом бесплатно - на пакетный карточный, с карточного бесплатно через кассу.


по СВІФТУ
-------
Комісія є, питання в тому, хто її оплачує.
Отже:
OUR — комісію банка відправника, комісію банка-кореспондента банка відправника, комісію банка отримувача й комісію банка-кореспондента банка отримувача оплачує відправник.

SHA — комісію банка відправника й комісію банка-кореспондента банка відправника оплачує відправник, комісію банка отримувача й комісію банка-кореспондента банка отримувача оплачує отримувач.

BEN — комісію банка відправника, комісію банка-кореспондента банка відправника, комісію банка отримувача й комісію банка-кореспондента банка отримувача оплачує отримувач.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:24

greenozon
Я говорю только о том, что сделал сам :lol:
Pater
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:24

  mazurkevych написав:Був би просто чудовий банк якщо рухався в ногу з часом. Але платний (!) інтернет банкінг разом з платним SMS інформуванням, відсутність мобільних додатків. Повна відсутність навіть натяку на якісь кредитні картки з пільговими періодами, я вже не кажу про партнерські програми чи Боже збав кешбек, перетворює банк в «сберкасу», хоча зі своїми плюсами в дечому (низьким відсотком транзакцій з-за кордону зокрема). Прикро

Натяк річ цікава. Чомусь я користуюсь безкоштовною кредиткою з пільговим періодом 50 днів з 2% кешбеку та безкоштовним інтернет банкінгом та безкоштовними смс
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:35

Re: Укрексiмбанк

  pavyak написав:безкоштовним інтернет банкінгом та безкоштовними смс

Абсолютно безкоштовним? А детальніше...якщо не секрет?
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:41

  pavyak написав:,
Натяк річ цікава. Чомусь я користуюсь безкоштовною кредиткою з пільговим періодом 50 днів з 2% кешбеку та безкоштовним інтернет банкінгом та безкоштовними смс

тому що з вашої зарплати через укексім платяться податки до українського бюджету
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:03

Re: Укрексiмбанк

  Яша написав:Можно поподробней? Как это работает в Украине?
Никак. Это туристическая страховка 30/365. По крайней мере, я о такой говорил.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:18

Re: Укрексiмбанк

  greenozon написав:інсайд від менеджера - апаратні ключі доступу, що банк продавав для безлімітної роботи в ІБ вже не продаються, наразі
банк працює над новим ІБ, попередня дата - 1 кв. наступного року

В новой системе дистанционного банковского обслуживания iFOBS будут валидны ЭЦП на eToken, которые сейчас используют для безлимита в EnterExim. https://www.eximb.com/ukr/corporate/ifo ... rotection/
Pater
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