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У физлиц тоже будет IFOBS
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 гру, 2018 20:54
Pater
Буде відкриття депо онлайн? Старий закриють чи будуть існувати паралельно?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 19 гру, 2018 20:55
Додано: Сер 19 гру, 2018 23:21
1,44 грн за ІБ за рік, а смс відповідно 0. Кредитка для тих хто отримує зарплату з картки ексіма, чи дають іншим не знаю. Цікаві умови, маєш тільки зарплатну карту -смс 10 грн. Оформив ІБ стало 72 на рік. Оформив кредитку і прийшла халява.
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