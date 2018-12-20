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У физлиц тоже будет IFOBS
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 гру, 2018 20:54
Pater
Буде відкриття депо онлайн? Старий закриють чи будуть існувати паралельно?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 19 гру, 2018 20:55
Додано: Сер 19 гру, 2018 23:21
1,44 грн за ІБ за рік, а смс відповідно 0. Кредитка для тих хто отримує зарплату з картки ексіма, чи дають іншим не знаю. Цікаві умови, маєш тільки зарплатну карту -смс 10 грн. Оформив ІБ стало 72 на рік. Оформив кредитку і прийшла халява.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:24
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:46
Коллеги, а напомните, пожалуйста:
1. ИБ умеет открывать депо?
2. Какой средний % по новоричному в грн выходит?
Давно как-то был клиентом, позабыл...
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