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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 578579580581

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:17

Квесторе_поверніться
У физлиц тоже будет IFOBS
Pater
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:54

Pater
Буде відкриття депо онлайн? Старий закриють чи будуть існувати паралельно?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:55

  Pater написав:Квесторе_поверніться
У физлиц тоже будет IFOBS

Очень интересно на счет мобильного приложения.
slasva
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 23:21

  Квесторе_поверніться написав:
  pavyak написав:безкоштовним інтернет банкінгом та безкоштовними смс

Абсолютно безкоштовним? А детальніше...якщо не секрет?

1,44 грн за ІБ за рік, а смс відповідно 0. Кредитка для тих хто отримує зарплату з картки ексіма, чи дають іншим не знаю. Цікаві умови, маєш тільки зарплатну карту -смс 10 грн. Оформив ІБ стало 72 на рік. Оформив кредитку і прийшла халява.
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:24

  pavyak написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  pavyak написав:безкоштовним інтернет банкінгом та безкоштовними смс

Абсолютно безкоштовним? А детальніше...якщо не секрет?

Оформив кредитку і прийшла халява.

Яку саме кредитку? Ту по якій зняття готівки без % чи для розрахунків?
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:46

Коллеги, а напомните, пожалуйста:
1. ИБ умеет открывать депо?
2. Какой средний % по новоричному в грн выходит?

Давно как-то был клиентом, позабыл...
la9
 
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