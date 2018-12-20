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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 гру, 2018 20:17
Квесторе_поверніться
У физлиц тоже будет IFOBS
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Pater
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Додано: Сер 19 гру, 2018 20:54
Pater
Буде відкриття депо онлайн? Старий закриють чи будуть існувати паралельно?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 20:55
Pater написав:Квесторе_поверніться
У физлиц тоже будет IFOBS
Очень интересно на счет мобильного приложения.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 23:21
Квесторе_поверніться написав: pavyak написав:
безкоштовним інтернет банкінгом та безкоштовними смс
Абсолютно безкоштовним? А детальніше...якщо не секрет?
1,44 грн за ІБ за рік, а смс відповідно 0. Кредитка для тих хто отримує зарплату з картки ексіма, чи дають іншим не знаю. Цікаві умови, маєш тільки зарплатну карту -смс 10 грн. Оформив ІБ стало 72 на рік. Оформив кредитку і прийшла халява.
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pavyak
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:24
pavyak написав: Квесторе_поверніться написав: pavyak написав:
безкоштовним інтернет банкінгом та безкоштовними смс
Абсолютно безкоштовним? А детальніше...якщо не секрет?
Оформив кредитку і прийшла халява.
Яку саме кредитку? Ту по якій зняття готівки без % чи для розрахунків?
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KVV
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:46
Коллеги, а напомните, пожалуйста:
1. ИБ умеет открывать депо?
2. Какой средний % по новоричному в грн выходит?
Давно как-то был клиентом, позабыл...
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la9
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:36
la9 написав:
Коллеги, а напомните, пожалуйста:
1. ИБ умеет открывать депо?
2. Какой средний % по новоричному в грн выходит?
Давно как-то был клиентом, позабыл...
1) ні;
2) 17.86
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:02
KVV написав:
Яку саме кредитку? Ту по якій зняття готівки без % чи для розрахунків?
Віза класік. Для разрахунків в магазинах +2% бонусами. Гасити до 20 числа наступного місця за минулий місяць.
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pavyak
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