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У физлиц тоже будет IFOBS
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 гру, 2018 20:54
Pater
Буде відкриття депо онлайн? Старий закриють чи будуть існувати паралельно?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 19 гру, 2018 20:55
Додано: Сер 19 гру, 2018 23:21
1,44 грн за ІБ за рік, а смс відповідно 0. Кредитка для тих хто отримує зарплату з картки ексіма, чи дають іншим не знаю. Цікаві умови, маєш тільки зарплатну карту -смс 10 грн. Оформив ІБ стало 72 на рік. Оформив кредитку і прийшла халява.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:24
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:46
Коллеги, а напомните, пожалуйста:
1. ИБ умеет открывать депо?
2. Какой средний % по новоричному в грн выходит?
Давно как-то был клиентом, позабыл...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:36
1) ні;
2) 17.86
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:02
Додано: Суб 22 гру, 2018 08:25
Кто-то знает ТОЧНО, лимит по бонусам (напр., 5% на первые 20 тыс в мес по Платине) распространяется на каждую карту или каждый картсчет? Т.е. если взять доп карту на члена семьи (700 грн в год, кажется) будет ли лимит 20 тыс по каждой из карт, даже если они привязаны к одному счету? Счет зарплатный, если это имеет значение.
Спрашиваю, тк есть противоречивая информация. Спасибо заранее.
Ну и сам делюсь информацией, может, кому интересно будет:
1) Мобильное приложение в работе, обещают в начале года
2) Гугл пэй также
3) Над проблемой с NFC (сейчас при оплате с НФЦ чаще всего бонусы не насчитываются в автоматическом режиме, приходится напрягать линию поддержки, чтоб внесли вручную) работают, также в начале года обещают исправить
4) 2-3 последних дня были проблемы с смс-ками (некоторым не приходили, другим приходили только смс, без Вайбера, третьим и смс и Вайбер одновременно), они вроде бы уже решены (но нужно проверить)
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:37
Re: Укрексiмбанк
Советую вдумчиво почитать
... делайте хоть что-нибудь!
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