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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 579580581582

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:28

  goraidetkmag написав:Кто-то знает ТОЧНО, лимит по бонусам (напр., 5% на первые 20 тыс в мес по Платине) распространяется на каждую карту или каждый картсчет? Т.е. если взять доп карту на члена семьи (700 грн в год, кажется) будет ли лимит 20 тыс по каждой из карт, даже если они привязаны к одному счету? Счет зарплатный, если это имеет значение.
Спрашиваю, тк есть противоречивая информация. Спасибо заранее.

Ну и сам делюсь информацией, может, кому интересно будет:
1) Мобильное приложение в работе, обещают в начале года
2) Гугл пэй также
3) Над проблемой с NFC (сейчас при оплате с НФЦ чаще всего бонусы не насчитываются в автоматическом режиме, приходится напрягать линию поддержки, чтоб внесли вручную) работают, также в начале года обещают исправить
4) 2-3 последних дня были проблемы с смс-ками (некоторым не приходили, другим приходили только смс, без Вайбера, третьим и смс и Вайбер одновременно), они вроде бы уже решены (но нужно проверить)


По каждой карте. Даже если они к олному счету.
Вы вилели в правилах где-то словов счет?
У меня вообще две карты к одномк счету в разных акках.
Лимиты могут быть для карты или для акка (как например вывод через пополняхи 1000 грню в мес это лимит на акк) , лимитов на счет нет.
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  #<1 ... 579580581582
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