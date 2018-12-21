goraidetkmag написав:Кто-то знает ТОЧНО, лимит по бонусам (напр., 5% на первые 20 тыс в мес по Платине) распространяется на каждую карту или каждый картсчет? Т.е. если взять доп карту на члена семьи (700 грн в год, кажется) будет ли лимит 20 тыс по каждой из карт, даже если они привязаны к одному счету? Счет зарплатный, если это имеет значение.
Спрашиваю, тк есть противоречивая информация. Спасибо заранее.
Ну и сам делюсь информацией, может, кому интересно будет:
1) Мобильное приложение в работе, обещают в начале года
2) Гугл пэй также
3) Над проблемой с NFC (сейчас при оплате с НФЦ чаще всего бонусы не насчитываются в автоматическом режиме, приходится напрягать линию поддержки, чтоб внесли вручную) работают, также в начале года обещают исправить
4) 2-3 последних дня были проблемы с смс-ками (некоторым не приходили, другим приходили только смс, без Вайбера, третьим и смс и Вайбер одновременно), они вроде бы уже решены (но нужно проверить)
По каждой карте. Даже если они к олному счету.
Вы вилели в правилах где-то словов счет?
У меня вообще две карты к одномк счету в разных акках.
Лимиты могут быть для карты или для акка (как например вывод через пополняхи 1000 грню в мес это лимит на акк) , лимитов на счет нет.