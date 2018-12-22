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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 579580581582

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:28

  goraidetkmag написав:Кто-то знает ТОЧНО, лимит по бонусам (напр., 5% на первые 20 тыс в мес по Платине) распространяется на каждую карту или каждый картсчет? Т.е. если взять доп карту на члена семьи (700 грн в год, кажется) будет ли лимит 20 тыс по каждой из карт, даже если они привязаны к одному счету? Счет зарплатный, если это имеет значение.
Спрашиваю, тк есть противоречивая информация. Спасибо заранее.

Ну и сам делюсь информацией, может, кому интересно будет:
1) Мобильное приложение в работе, обещают в начале года
2) Гугл пэй также
3) Над проблемой с NFC (сейчас при оплате с НФЦ чаще всего бонусы не насчитываются в автоматическом режиме, приходится напрягать линию поддержки, чтоб внесли вручную) работают, также в начале года обещают исправить
4) 2-3 последних дня были проблемы с смс-ками (некоторым не приходили, другим приходили только смс, без Вайбера, третьим и смс и Вайбер одновременно), они вроде бы уже решены (но нужно проверить)


По каждой карте. Даже если они к олному счету.
Вы вилели в правилах где-то словов счет?
У меня вообще две карты к одномк счету в разных акках.
Лимиты могут быть для карты или для акка (как например вывод через пополняхи 1000 грню в мес это лимит на акк) , лимитов на счет нет.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:34

  clientage написав:
  goraidetkmag написав:Кто-то знает ТОЧНО

Советую вдумчиво почитать
https://bonus.eximb.com/ru/terms_and_conditions
https://bonus.eximb.com/ru/faq


Читал вдумчиво, но там однозначно нигде не написано насчет карт, привязанных к одному счету.
Что теоретически дает возможность банку трактовать такой вариант не в мою пользу.
Поэтому и спросил, как обстоит дело точно, т.е. на практике.
goraidetkmag
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:07

Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать?
tano
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:15

  tano написав:Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать?

На розетке что говорят? Пусть пришлют квитанцию (платежку) о возврате средств.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:02

  tano написав:Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать?

Кстати, а кто знает, какие сроки рассмотрения споров установлены платежной системой?
Здесь же, как я понимаю, не спорная транзакция, а розыск утерянного возврата, а это немного другое.
Хотя пол года рассматривать заявку - это кто-то там сходит с ума.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:33

  M-Audio написав:
  tano написав:Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать?

Кстати, а кто знает, какие сроки рассмотрения споров установлены платежной системой?
Здесь же, как я понимаю, не спорная транзакция, а розыск утерянного возврата, а это немного другое.
Хотя пол года рассматривать заявку - это кто-то там сходит с ума.

Это как раз по правилам МПС до 180 дней, вроде как.
ol_zy
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  #<1 ... 579580581582
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