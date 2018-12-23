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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 579580581582 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 291 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 35 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 80 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 64 Всього голосів : 291 Додано: Суб 22 гру, 2018 12:28 goraidetkmag написав: Кто-то знает ТОЧНО, лимит по бонусам (напр., 5% на первые 20 тыс в мес по Платине) распространяется на каждую карту или каждый картсчет? Т.е. если взять доп карту на члена семьи (700 грн в год, кажется) будет ли лимит 20 тыс по каждой из карт, даже если они привязаны к одному счету? Счет зарплатный, если это имеет значение.

Спрашиваю, тк есть противоречивая информация. Спасибо заранее.



Ну и сам делюсь информацией, может, кому интересно будет:

1) Мобильное приложение в работе, обещают в начале года

2) Гугл пэй также

3) Над проблемой с NFC (сейчас при оплате с НФЦ чаще всего бонусы не насчитываются в автоматическом режиме, приходится напрягать линию поддержки, чтоб внесли вручную) работают, также в начале года обещают исправить

4) 2-3 последних дня были проблемы с смс-ками (некоторым не приходили, другим приходили только смс, без Вайбера, третьим и смс и Вайбер одновременно), они вроде бы уже решены (но нужно проверить) Кто-то знает ТОЧНО, лимит по бонусам (напр., 5% на первые 20 тыс в мес по Платине) распространяется на каждую карту или каждый картсчет? Т.е. если взять доп карту на члена семьи (700 грн в год, кажется) будет ли лимит 20 тыс по каждой из карт, даже если они привязаны к одному счету? Счет зарплатный, если это имеет значение.Спрашиваю, тк есть противоречивая информация. Спасибо заранее.Ну и сам делюсь информацией, может, кому интересно будет:1) Мобильное приложение в работе, обещают в начале года2) Гугл пэй также3) Над проблемой с NFC (сейчас при оплате с НФЦ чаще всего бонусы не насчитываются в автоматическом режиме, приходится напрягать линию поддержки, чтоб внесли вручную) работают, также в начале года обещают исправить4) 2-3 последних дня были проблемы с смс-ками (некоторым не приходили, другим приходили только смс, без Вайбера, третьим и смс и Вайбер одновременно), они вроде бы уже решены (но нужно проверить)



По каждой карте. Даже если они к олному счету.

Вы вилели в правилах где-то словов счет?

У меня вообще две карты к одномк счету в разных акках.

Лимиты могут быть для карты или для акка (как например вывод через пополняхи 1000 грню в мес это лимит на акк) , лимитов на счет нет. По каждой карте. Даже если они к олному счету.Вы вилели в правилах где-то словов счет?У меня вообще две карты к одномк счету в разных акках.Лимиты могут быть для карты или для акка (как например вывод через пополняхи 1000 грню в мес это лимит на акк) , лимитов на счет нет. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 35491 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5647 раз. Профіль 9 4 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 гру, 2018 12:34 clientage написав: goraidetkmag написав: Кто-то знает ТОЧНО Кто-то знает ТОЧНО

Советую вдумчиво почитать

https://bonus.eximb.com/ru/terms_and_conditions

https://bonus.eximb.com/ru/faq Советую вдумчиво почитать



Читал вдумчиво, но там однозначно нигде не написано насчет карт, привязанных к одному счету.

Что теоретически дает возможность банку трактовать такой вариант не в мою пользу.

Поэтому и спросил, как обстоит дело точно, т.е. на практике. Читал вдумчиво, но там однозначно нигде не написано насчет карт, привязанных к одному счету.Что теоретически дает возможность банку трактовать такой вариант не в мою пользу.Поэтому и спросил, как обстоит дело точно, т.е. на практике. goraidetkmag

Повідомлень: 2 З нами з: 21.12.18 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 гру, 2018 13:07 Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать? tano Повідомлень: 205 З нами з: 20.10.14 Подякував: 50 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 гру, 2018 13:15 tano написав: Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать? Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать?

На розетке что говорят? Пусть пришлют квитанцию (платежку) о возврате средств. На розетке что говорят? Пусть пришлют квитанцию (платежку) о возврате средств. ol_zy

Повідомлень: 4792 З нами з: 20.01.15 Подякував: 292 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 гру, 2018 18:02 tano написав: Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать? Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать?

Кстати, а кто знает, какие сроки рассмотрения споров установлены платежной системой?

Здесь же, как я понимаю, не спорная транзакция, а розыск утерянного возврата, а это немного другое.

Хотя пол года рассматривать заявку - это кто-то там сходит с ума. Кстати, а кто знает, какие сроки рассмотрения споров установлены платежной системой?Здесь же, как я понимаю, не спорная транзакция, а розыск утерянного возврата, а это немного другое.Хотя пол года рассматривать заявку - это кто-то там сходит с ума. M-Audio Повідомлень: 1446 З нами з: 23.03.11 Подякував: 233 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 гру, 2018 19:33 M-Audio написав: tano написав: Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать? Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать?

Кстати, а кто знает, какие сроки рассмотрения споров установлены платежной системой?

Здесь же, как я понимаю, не спорная транзакция, а розыск утерянного возврата, а это немного другое.

Хотя пол года рассматривать заявку - это кто-то там сходит с ума. Кстати, а кто знает, какие сроки рассмотрения споров установлены платежной системой?Здесь же, как я понимаю, не спорная транзакция, а розыск утерянного возврата, а это немного другое.Хотя пол года рассматривать заявку - это кто-то там сходит с ума.

Это как раз по правилам МПС до 180 дней, вроде как. Это как раз по правилам МПС до 180 дней, вроде как. ol_zy

Повідомлень: 4792 З нами з: 20.01.15 Подякував: 292 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 гру, 2018 22:44 ol_zy написав: M-Audio написав: tano написав: Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать? Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать?

Кстати, а кто знает, какие сроки рассмотрения споров установлены платежной системой?

Здесь же, как я понимаю, не спорная транзакция, а розыск утерянного возврата, а это немного другое.

Хотя пол года рассматривать заявку - это кто-то там сходит с ума. Кстати, а кто знает, какие сроки рассмотрения споров установлены платежной системой?Здесь же, как я понимаю, не спорная транзакция, а розыск утерянного возврата, а это немного другое.Хотя пол года рассматривать заявку - это кто-то там сходит с ума.

Это как раз по правилам МПС до 180 дней, вроде как. Это как раз по правилам МПС до 180 дней, вроде как.

Самое беспонтовое, что через 180 дней могут сказать, что Розетка денег не перечислила - идите разбирайтесь с ними. Такой вариант тоже не исключаю, хотя Розетка утверждает что деньги перечислила. Самое беспонтовое, что через 180 дней могут сказать, что Розетка денег не перечислила - идите разбирайтесь с ними. Такой вариант тоже не исключаю, хотя Розетка утверждает что деньги перечислила. tano Повідомлень: 205 З нами з: 20.10.14 Подякував: 50 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 гру, 2018 23:11 tano написав: ol_zy написав: tano написав: Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать? Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать? M-Audio написав: Кстати, а кто знает, какие сроки рассмотрения споров установлены платежной системой?

Здесь же, как я понимаю, не спорная транзакция, а розыск утерянного возврата, а это немного другое.

Хотя пол года рассматривать заявку - это кто-то там сходит с ума. Кстати, а кто знает, какие сроки рассмотрения споров установлены платежной системой?Здесь же, как я понимаю, не спорная транзакция, а розыск утерянного возврата, а это немного другое.Хотя пол года рассматривать заявку - это кто-то там сходит с ума.

Это как раз по правилам МПС до 180 дней, вроде как. Это как раз по правилам МПС до 180 дней, вроде как.

Самое беспонтовое, что через 180 дней могут сказать, что Розетка денег не перечислила - идите разбирайтесь с ними. Такой вариант тоже не исключаю, хотя Розетка утверждает что деньги перечислила. Самое беспонтовое, что через 180 дней могут сказать, что Розетка денег не перечислила - идите разбирайтесь с ними. Такой вариант тоже не исключаю, хотя Розетка утверждает что деньги перечислила.

Поэтому я вам и предложил попросить/потребовать у розетки квитанцию с возвратом, мол банк утверждает, что возврата не было и просит предоставить платежный док-т, если это не так. Поэтому я вам и предложил попросить/потребовать у розетки квитанцию с возвратом, мол банк утверждает, что возврата не было и просит предоставить платежный док-т, если это не так. ol_zy

Повідомлень: 4792 З нами з: 20.01.15 Подякував: 292 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 579580581582 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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