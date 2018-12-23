goraidetkmag написав:Кто-то знает ТОЧНО, лимит по бонусам (напр., 5% на первые 20 тыс в мес по Платине) распространяется на каждую карту или каждый картсчет? Т.е. если взять доп карту на члена семьи (700 грн в год, кажется) будет ли лимит 20 тыс по каждой из карт, даже если они привязаны к одному счету? Счет зарплатный, если это имеет значение. Спрашиваю, тк есть противоречивая информация. Спасибо заранее.
Ну и сам делюсь информацией, может, кому интересно будет: 1) Мобильное приложение в работе, обещают в начале года 2) Гугл пэй также 3) Над проблемой с NFC (сейчас при оплате с НФЦ чаще всего бонусы не насчитываются в автоматическом режиме, приходится напрягать линию поддержки, чтоб внесли вручную) работают, также в начале года обещают исправить 4) 2-3 последних дня были проблемы с смс-ками (некоторым не приходили, другим приходили только смс, без Вайбера, третьим и смс и Вайбер одновременно), они вроде бы уже решены (но нужно проверить)
По каждой карте. Даже если они к олному счету. Вы вилели в правилах где-то словов счет? У меня вообще две карты к одномк счету в разных акках. Лимиты могут быть для карты или для акка (как например вывод через пополняхи 1000 грню в мес это лимит на акк) , лимитов на счет нет.
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Читал вдумчиво, но там однозначно нигде не написано насчет карт, привязанных к одному счету. Что теоретически дает возможность банку трактовать такой вариант не в мою пользу. Поэтому и спросил, как обстоит дело точно, т.е. на практике.
Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать?
tano написав:Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать?
На розетке что говорят? Пусть пришлют квитанцию (платежку) о возврате средств.
tano написав:Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать?
Кстати, а кто знает, какие сроки рассмотрения споров установлены платежной системой? Здесь же, как я понимаю, не спорная транзакция, а розыск утерянного возврата, а это немного другое. Хотя пол года рассматривать заявку - это кто-то там сходит с ума.
tano написав:Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать?
Кстати, а кто знает, какие сроки рассмотрения споров установлены платежной системой? Здесь же, как я понимаю, не спорная транзакция, а розыск утерянного возврата, а это немного другое. Хотя пол года рассматривать заявку - это кто-то там сходит с ума.
Это как раз по правилам МПС до 180 дней, вроде как.
tano написав:Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать?
Кстати, а кто знает, какие сроки рассмотрения споров установлены платежной системой? Здесь же, как я понимаю, не спорная транзакция, а розыск утерянного возврата, а это немного другое. Хотя пол года рассматривать заявку - это кто-то там сходит с ума.
Это как раз по правилам МПС до 180 дней, вроде как.
Самое беспонтовое, что через 180 дней могут сказать, что Розетка денег не перечислила - идите разбирайтесь с ними. Такой вариант тоже не исключаю, хотя Розетка утверждает что деньги перечислила.
tano написав:Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать?
M-Audio написав:Кстати, а кто знает, какие сроки рассмотрения споров установлены платежной системой? Здесь же, как я понимаю, не спорная транзакция, а розыск утерянного возврата, а это немного другое. Хотя пол года рассматривать заявку - это кто-то там сходит с ума.
Это как раз по правилам МПС до 180 дней, вроде как.
Самое беспонтовое, что через 180 дней могут сказать, что Розетка денег не перечислила - идите разбирайтесь с ними. Такой вариант тоже не исключаю, хотя Розетка утверждает что деньги перечислила.
Поэтому я вам и предложил попросить/потребовать у розетки квитанцию с возвратом, мол банк утверждает, что возврата не было и просит предоставить платежный док-т, если это не так.