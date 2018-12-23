Набор документов - как раз не стандартный выдают.
Ибо выдают ещё изюминку эксима - сберкнижку )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 гру, 2018 12:01
Набор документов - как раз не стандартный выдают.
Ибо выдают ещё изюминку эксима - сберкнижку )
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: Пон 24 гру, 2018 12:11
перед этим развлекая клиента визгом матричного принтера
Я даж один раз спросил у девчонки де её противошумные наушники
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 24 гру, 2018 12:24
Re: Укрексiмбанк
Сравните стоимость ленты 13*7 и картриджа для лазерника.
+ лазерник увидит от силы пару пачек нормальной бумаги, потом пойдет перфорированный наждак А210.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 24 гру, 2018 12:26
Додано: Пон 24 гру, 2018 12:37
А мож просто поменьше бумаги нуна? Сима тулит клиенту 10 листов А4 под депо. Спасибо, шо хоть духсторонняя печать на формате А5. А Альфа или Земеля один листик с анкетой на открытие и присоединение к ДКБО. Для понда эт вааще без разницы
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 24 гру, 2018 12:48
Re: Укрексiмбанк
Это листочек А4 в виде книжечки - там данные Вашего депо.
У меня полный комплект.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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