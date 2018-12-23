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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 гру, 2018 12:01
Набор документов - как раз не стандартный выдают.
Ибо выдают ещё изюминку эксима - сберкнижку )
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:11
mustbe написав:
Набор документов - как раз не стандартный выдают.
Ибо выдают ещё изюминку эксима - сберкнижку )
перед этим развлекая клиента визгом матричного принтера
Я даж один раз спросил у девчонки де её противошумные наушники
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:24
clientage написав:
перед этим развлекая клиента визгом матричного принтера
Сравните стоимость ленты 13*7 и картриджа для лазерника.
+ лазерник увидит от силы пару пачек нормальной бумаги, потом пойдет перфорированный наждак А210.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:26
mustbe написав:
Набор документов - как раз не стандартный выдают.
Ибо выдают ещё изюминку эксима - сберкнижку )
Видимо Вы их упрашивали, мне никакой сберкнижки не давали. Получил стандартный договор к депозиту, документы по карте и все. Никто про сберкнижку даже не заикался.
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slasva
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:37
Goodman написав: clientage написав:
перед этим развлекая клиента визгом матричного принтера
Сравните стоимость ленты 13*7 и картриджа для лазерника.
+ лазерник увидит от силы пару пачек нормальной бумаги, потом пойдет перфорированный наждак А210.
А мож просто поменьше бумаги нуна? Сима тулит клиенту 10 листов А4 под депо. Спасибо, шо хоть духсторонняя печать на формате А5. А Альфа или Земеля один листик с анкетой на открытие и присоединение к ДКБО. Для понда эт вааще без разницы
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:48
slasva написав:
Никто про сберкнижку даже не заикался.
Это листочек А4 в виде книжечки - там данные Вашего депо.
У меня полный комплект.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Пон 24 гру, 2018 13:25
tano написав:
Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать?
M-Audio написав:
Кстати, а кто знает, какие сроки рассмотрения споров установлены платежной системой?
Здесь же, как я понимаю, не спорная транзакция, а розыск утерянного возврата, а это немного другое.
Хотя пол года рассматривать заявку - это кто-то там сходит с ума.
Это как раз по правилам МПС до 180 дней, вроде как.[/quote]
Самое беспонтовое, что через 180 дней могут сказать, что Розетка денег не перечислила - идите разбирайтесь с ними. Такой вариант тоже не исключаю, хотя Розетка утверждает что деньги перечислила.[/quote]
Поэтому я вам и предложил попросить/потребовать у розетки квитанцию с возвратом, мол банк утверждает, что возврата не было и просит предоставить платежный док-т, если это не так.[/quote]
Розетка предоставила квитанцию и чек. С ними я и пошел в банк. Ну и сказали что если банк даст ответ что деньги не пришли, то будем разбираться дальше. А банк упал в мороз.
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tano
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Додано: Пон 24 гру, 2018 13:34
tano написав:
Розетка предоставила квитанцию и чек. С ними я и пошел в банк. Ну и сказали что если банк даст ответ что деньги не пришли, то будем разбираться дальше. А банк упал в мороз.
Взять выписку (с пдписью и печатью) по счету за соотв. период, найти/ненайти там строку, соответствующую квиташке и спросить сначала устно, а потом и письменно ПОЧЕМУ/када/как?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 24 гру, 2018 13:55
tano написав:
Поэтому я вам и предложил попросить/потребовать у розетки квитанцию с возвратом, мол банк утверждает, что возврата не было и просит предоставить платежный док-т, если это не так.
Розетка предоставила квитанцию и чек. С ними я и пошел в банк. Ну и сказали что если банк даст ответ что деньги не пришли, то будем разбираться дальше. А банк упал в мороз.
Что то вы делаете не так - если у вас есть чек и квитанция о возврате, то ни о каких 40 дней рассмотрения не может идти речи. Можете скопировать сюда официальный ответ банка на ваше обращение?
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Додано: Пон 24 гру, 2018 14:27
tano написав:
Розетка предоставила квитанцию и чек. С ними я и пошел в банк. Ну и сказали что если банк даст ответ что деньги не пришли, то будем разбираться дальше. А банк упал в мороз.
А ви баланс звіряли? Вони вміють робити reversal повністю стираючи операцію у ІБ.
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