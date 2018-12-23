Додано: Пон 24 гру, 2018 13:25

tano написав: Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать? Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать?

M-Audio написав: Кстати, а кто знает, какие сроки рассмотрения споров установлены платежной системой?

Здесь же, как я понимаю, не спорная транзакция, а розыск утерянного возврата, а это немного другое.

Хотя пол года рассматривать заявку - это кто-то там сходит с ума. Кстати, а кто знает, какие сроки рассмотрения споров установлены платежной системой?Здесь же, как я понимаю, не спорная транзакция, а розыск утерянного возврата, а это немного другое.Хотя пол года рассматривать заявку - это кто-то там сходит с ума.

Это как раз по правилам МПС до 180 дней, вроде как.[/quote]Самое беспонтовое, что через 180 дней могут сказать, что Розетка денег не перечислила - идите разбирайтесь с ними. Такой вариант тоже не исключаю, хотя Розетка утверждает что деньги перечислила.[/quote]Поэтому я вам и предложил попросить/потребовать у розетки квитанцию с возвратом, мол банк утверждает, что возврата не было и просит предоставить платежный док-т, если это не так.[/quote]Розетка предоставила квитанцию и чек. С ними я и пошел в банк. Ну и сказали что если банк даст ответ что деньги не пришли, то будем разбираться дальше. А банк упал в мороз.