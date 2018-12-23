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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 580581582583

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:01

Набор документов - как раз не стандартный выдают.
Ибо выдают ещё изюминку эксима - сберкнижку )
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:11

  mustbe написав:Набор документов - как раз не стандартный выдают.
Ибо выдают ещё изюминку эксима - сберкнижку )

перед этим развлекая клиента визгом матричного принтера
Я даж один раз спросил у девчонки де её противошумные наушники :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:24

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:перед этим развлекая клиента визгом матричного принтера


Сравните стоимость ленты 13*7 и картриджа для лазерника.
+ лазерник увидит от силы пару пачек нормальной бумаги, потом пойдет перфорированный наждак А210.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:26

  mustbe написав:Набор документов - как раз не стандартный выдают.
Ибо выдают ещё изюминку эксима - сберкнижку )

Видимо Вы их упрашивали, мне никакой сберкнижки не давали. Получил стандартный договор к депозиту, документы по карте и все. Никто про сберкнижку даже не заикался.
slasva
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:37

  Goodman написав:
  clientage написав:перед этим развлекая клиента визгом матричного принтера


Сравните стоимость ленты 13*7 и картриджа для лазерника.
+ лазерник увидит от силы пару пачек нормальной бумаги, потом пойдет перфорированный наждак А210.

А мож просто поменьше бумаги нуна? Сима тулит клиенту 10 листов А4 под депо. Спасибо, шо хоть духсторонняя печать на формате А5. А Альфа или Земеля один листик с анкетой на открытие и присоединение к ДКБО. Для понда эт вааще без разницы :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:48

Re: Укрексiмбанк

  slasva написав:Никто про сберкнижку даже не заикался.


Это листочек А4 в виде книжечки - там данные Вашего депо.
У меня полный комплект.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:25

  tano написав:Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать?
  M-Audio написав:Кстати, а кто знает, какие сроки рассмотрения споров установлены платежной системой?
Здесь же, как я понимаю, не спорная транзакция, а розыск утерянного возврата, а это немного другое.
Хотя пол года рассматривать заявку - это кто-то там сходит с ума.

Это как раз по правилам МПС до 180 дней, вроде как.[/quote]
Самое беспонтовое, что через 180 дней могут сказать, что Розетка денег не перечислила - идите разбирайтесь с ними. Такой вариант тоже не исключаю, хотя Розетка утверждает что деньги перечислила.[/quote]
Поэтому я вам и предложил попросить/потребовать у розетки квитанцию с возвратом, мол банк утверждает, что возврата не было и просит предоставить платежный док-т, если это не так.[/quote]


Розетка предоставила квитанцию и чек. С ними я и пошел в банк. Ну и сказали что если банк даст ответ что деньги не пришли, то будем разбираться дальше. А банк упал в мороз.
tano
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:34

Re: Укрексiмбанк

  tano написав:Розетка предоставила квитанцию и чек. С ними я и пошел в банк. Ну и сказали что если банк даст ответ что деньги не пришли, то будем разбираться дальше. А банк упал в мороз.

Взять выписку (с пдписью и печатью) по счету за соотв. период, найти/ненайти там строку, соответствующую квиташке и спросить сначала устно, а потом и письменно ПОЧЕМУ/када/как? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:55

  tano написав:
Поэтому я вам и предложил попросить/потребовать у розетки квитанцию с возвратом, мол банк утверждает, что возврата не было и просит предоставить платежный док-т, если это не так.



Розетка предоставила квитанцию и чек. С ними я и пошел в банк. Ну и сказали что если банк даст ответ что деньги не пришли, то будем разбираться дальше. А банк упал в мороз.

Что то вы делаете не так - если у вас есть чек и квитанция о возврате, то ни о каких 40 дней рассмотрения не может идти речи. Можете скопировать сюда официальный ответ банка на ваше обращение?
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 14:27

  tano написав:Розетка предоставила квитанцию и чек. С ними я и пошел в банк. Ну и сказали что если банк даст ответ что деньги не пришли, то будем разбираться дальше. А банк упал в мороз.

А ви баланс звіряли? Вони вміють робити reversal повністю стираючи операцію у ІБ.
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klug
 
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