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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 581582583584 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 291 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 35 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 80 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 64 Всього голосів : 291 Додано: Пон 24 гру, 2018 17:13 Stringer написав: tano написав: Поэтому я вам и предложил попросить/потребовать у розетки квитанцию с возвратом, мол банк утверждает, что возврата не было и просит предоставить платежный док-т, если это не так.





Розетка предоставила квитанцию и чек. С ними я и пошел в банк. Ну и сказали что если банк даст ответ что деньги не пришли, то будем разбираться дальше. А банк упал в мороз. Розетка предоставила квитанцию и чек. С ними я и пошел в банк. Ну и сказали что если банк даст ответ что деньги не пришли, то будем разбираться дальше. А банк упал в мороз.

Что то вы делаете не так - если у вас есть чек и квитанция о возврате, то ни о каких 40 дней рассмотрения не может идти речи. Можете скопировать сюда официальный ответ банка на ваше обращение? Что то вы делаете не так - если у вас есть чек и квитанция о возврате, то ни о каких 40 дней рассмотрения не может идти речи. Можете скопировать сюда официальный ответ банка на ваше обращение?



В том то и дело что банк не дал никакого ответа. Устно сказали что рассмотрение до полугода. В том то и дело что банк не дал никакого ответа. Устно сказали что рассмотрение до полугода. tano Повідомлень: 209 З нами з: 20.10.14 Подякував: 50 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 17:34 klug написав: tano написав: Розетка предоставила квитанцию и чек. С ними я и пошел в банк. Ну и сказали что если банк даст ответ что деньги не пришли, то будем разбираться дальше. А банк упал в мороз. Розетка предоставила квитанцию и чек. С ними я и пошел в банк. Ну и сказали что если банк даст ответ что деньги не пришли, то будем разбираться дальше. А банк упал в мороз.

А ви баланс звіряли? Вони вміють робити reversal повністю стираючи операцію у ІБ. А ви баланс звіряли? Вони вміють робити reversal повністю стираючи операцію у ІБ.

Я попросил выписку. Вместе посмотрели. Оплата на 1416. Она есть. Возврат частичный на 1233. Этой суммы нигде нет. Менеджер предложила написать заяву на спорную транзакцию. Написал. Правда щас глянул на бумаги - копию не взял . У меня на руках щас Акт про видачу коштів при поверненні товару от Розетки с копией чека и віписка из банка. Я попросил выписку. Вместе посмотрели. Оплата на 1416. Она есть. Возврат частичный на 1233. Этой суммы нигде нет. Менеджер предложила написать заяву на спорную транзакцию. Написал. Правда щас глянул на бумаги - копию не взял. У меня на руках щас Акт про видачу коштів при поверненні товару от Розетки с копией чека и віписка из банка. tano Повідомлень: 209 З нами з: 20.10.14 Подякував: 50 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 581582583584 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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