Stringer написав:tano написав:Поэтому я вам и предложил попросить/потребовать у розетки квитанцию с возвратом, мол банк утверждает, что возврата не было и просит предоставить платежный док-т, если это не так.
Розетка предоставила квитанцию и чек. С ними я и пошел в банк. Ну и сказали что если банк даст ответ что деньги не пришли, то будем разбираться дальше. А банк упал в мороз.
Что то вы делаете не так - если у вас есть чек и квитанция о возврате, то ни о каких 40 дней рассмотрения не может идти речи. Можете скопировать сюда официальный ответ банка на ваше обращение?
В том то и дело что банк не дал никакого ответа. Устно сказали что рассмотрение до полугода.