tano написав:Розетка предоставила квитанцию и чек. С ними я и пошел в банк. Ну и сказали что если банк даст ответ что деньги не пришли, то будем разбираться дальше. А банк упал в мороз.
А ви баланс звіряли? Вони вміють робити reversal повністю стираючи операцію у ІБ.
Я попросил выписку. Вместе посмотрели. Оплата на 1416. Она есть. Возврат частичный на 1233. Этой суммы нигде нет. Менеджер предложила написать заяву на спорную транзакцию. Написал. Правда щас глянул на бумаги - копию не взял . У меня на руках щас Акт про видачу коштів при поверненні товару от Розетки с копией чека и віписка из банка.
mustbe написав:Набор документов - как раз не стандартный выдают. Ибо выдают ещё изюминку эксима - сберкнижку )
Видимо Вы их упрашивали, мне никакой сберкнижки не давали. Получил стандартный договор к депозиту, документы по карте и все. Никто про сберкнижку даже не заикался.
Вы когда подписываете что либо, в частности депозитный договор, читаете хоть его?! Вот пример депозита Новогоднего https://www.eximb.com/upload/app_links/dog_newyear-2018.pdf Ощадна книжка присутствует в разделах 3.14, 3.15, 6.2.3 и 6.4.3 Аналогично и в других депо договорах, могут незначительно отличатся разделы. Так что Вам возможно по окончанию депо придется упрашивать банк вернуть деньги без сберкнижки. А вообще ставьте свою подпись после ознакомления с документом, который подписываете, и понимания что подписываете.
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