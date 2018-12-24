RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 581582583584

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:13

  Stringer написав:
  tano написав:
Поэтому я вам и предложил попросить/потребовать у розетки квитанцию с возвратом, мол банк утверждает, что возврата не было и просит предоставить платежный док-т, если это не так.



Розетка предоставила квитанцию и чек. С ними я и пошел в банк. Ну и сказали что если банк даст ответ что деньги не пришли, то будем разбираться дальше. А банк упал в мороз.

Что то вы делаете не так - если у вас есть чек и квитанция о возврате, то ни о каких 40 дней рассмотрения не может идти речи. Можете скопировать сюда официальный ответ банка на ваше обращение?


В том то и дело что банк не дал никакого ответа. Устно сказали что рассмотрение до полугода.
tano
 
Повідомлень: 210
З нами з: 20.10.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:34

  klug написав:
  tano написав:Розетка предоставила квитанцию и чек. С ними я и пошел в банк. Ну и сказали что если банк даст ответ что деньги не пришли, то будем разбираться дальше. А банк упал в мороз.

А ви баланс звіряли? Вони вміють робити reversal повністю стираючи операцію у ІБ.

Я попросил выписку. Вместе посмотрели. Оплата на 1416. Она есть. Возврат частичный на 1233. Этой суммы нигде нет. Менеджер предложила написать заяву на спорную транзакцию. Написал. Правда щас глянул на бумаги - копию не взял :oops: . У меня на руках щас Акт про видачу коштів при поверненні товару от Розетки с копией чека и віписка из банка.
tano
 
Повідомлень: 210
З нами з: 20.10.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:38

Re: Укрексiмбанк

  tano написав:и віписка из банка.

Вот и сверьте остатки по старой выписке и сейчас. Може Укрексiмбанк просто "стер" расходную операцию :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26865
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2142 раз.
Подякували: 3096 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:38

  clientage написав:
  tano написав:и віписка из банка.

Вот и сверьте остатки по старой выписке и сейчас. Може Укрексiмбанк просто "стер" расходную операцию :wink:

Операция на месте и в віписке в ИБ и в бумажной.
tano
 
Повідомлень: 210
З нами з: 20.10.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 19:43

  clientage написав:
  tano написав:и віписка из банка.

Вот и сверьте остатки по старой выписке и сейчас. Може Укрексiмбанк просто "стер" расходную операцию :wink:

как он ее сотрет если возврат частичный
J
 
Повідомлень: 4234
З нами з: 19.01.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:06

  slasva написав:
  mustbe написав:Набор документов - как раз не стандартный выдают.
Ибо выдают ещё изюминку эксима - сберкнижку )

Видимо Вы их упрашивали, мне никакой сберкнижки не давали. Получил стандартный договор к депозиту, документы по карте и все. Никто про сберкнижку даже не заикался.

Вы когда подписываете что либо, в частности депозитный договор, читаете хоть его?!
Вот пример депозита Новогоднего
https://www.eximb.com/upload/app_links/dog_newyear-2018.pdf
Ощадна книжка присутствует в разделах 3.14, 3.15, 6.2.3 и 6.4.3
Аналогично и в других депо договорах, могут незначительно отличатся разделы.
Так что Вам возможно по окончанию депо придется упрашивать банк вернуть деньги без сберкнижки.
А вообще ставьте свою подпись после ознакомления с документом, который подписываете, и понимания что подписываете.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 958
З нами з: 17.04.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:07

  J написав:
  clientage написав:
  tano написав:и віписка из банка.

Вот и сверьте остатки по старой выписке и сейчас. Може Укрексiмбанк просто "стер" расходную операцию :wink:

как он ее сотрет если возврат частичный

оппа, а это сложнее, согласен :)
Я бы все запротоколировал: типа понаписывал заяв, заверил выписку, зарегил, забрал копию и ждал...каждую неделю капал бы на мосХ, познакомился с начем отд-я :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26865
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2142 раз.
Подякували: 3096 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:11

clientage представительство VISA в Украине может помочь?
J
 
Повідомлень: 4234
З нами з: 19.01.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:12

  J написав:clientage представительство VISA в Украине может помочь?

Фиг. Думаю пошлют в банк разбираться :(
Но капнуть нуна!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26865
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2142 раз.
Подякували: 3096 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 581582583584
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, klug, safonovstanislav, WachtAmRhein і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11350)
24.12.2018 20:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.