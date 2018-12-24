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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 582583584585 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 291 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 35 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 80 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 64 Всього голосів : 291 Додано: Вів 25 гру, 2018 03:31 tano написав: klug написав: tano написав: Розетка предоставила квитанцию и чек. С ними я и пошел в банк. Ну и сказали что если банк даст ответ что деньги не пришли, то будем разбираться дальше. А банк упал в мороз. Розетка предоставила квитанцию и чек. С ними я и пошел в банк. Ну и сказали что если банк даст ответ что деньги не пришли, то будем разбираться дальше. А банк упал в мороз.

А ви баланс звіряли? Вони вміють робити reversal повністю стираючи операцію у ІБ. А ви баланс звіряли? Вони вміють робити reversal повністю стираючи операцію у ІБ.

Я попросил выписку. Вместе посмотрели. Оплата на 1416. Она есть. Возврат частичный на 1233. Этой суммы нигде нет. Менеджер предложила написать заяву на спорную транзакцию. Написал. Правда щас глянул на бумаги - копию не взял . У меня на руках щас Акт про видачу коштів при поверненні товару от Розетки с копией чека и віписка из банка. Я попросил выписку. Вместе посмотрели. Оплата на 1416. Она есть. Возврат частичный на 1233. Этой суммы нигде нет. Менеджер предложила написать заяву на спорную транзакцию. Написал. Правда щас глянул на бумаги - копию не взял. У меня на руках щас Акт про видачу коштів при поверненні товару от Розетки с копией чека и віписка из банка.

Тоже сталкивался с частичным возвратом из розетки. Деньги вернулись ровно на 30й день с момента оплаты. Насколько я помню, тогда на горячей линии симы сказали что возврат проведен очень по странному и нужно ждать пока пройдет блокировка со стороны платежной системы. Причем никаких уведомлений о пополнении баланса не было. Просто обратил внимание что после оплаты денег на карте осталось больше, чем должно было быть, как раз на сумму возврата. Тоже сталкивался с частичным возвратом из розетки. Деньги вернулись ровно на 30й день с момента оплаты. Насколько я помню, тогда на горячей линии симы сказали что возврат проведен очень по странному и нужно ждать пока пройдет блокировка со стороны платежной системы. Причем никаких уведомлений о пополнении баланса не было. Просто обратил внимание что после оплаты денег на карте осталось больше, чем должно было быть, как раз на сумму возврата. bunk

Повідомлень: 1 З нами з: 27.06.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 гру, 2018 14:30 extreme_lviv_ua написав: goraidetkmag написав: ) Над проблемой с NFC (сейчас при оплате с НФЦ чаще всего бонусы не насчитываются в автоматическом режиме, приходится напрягать линию поддержки, чтоб внесли вручную) работают, также в начале года обещают исправить ) Над проблемой с NFC (сейчас при оплате с НФЦ чаще всего бонусы не насчитываются в автоматическом режиме, приходится напрягать линию поддержки, чтоб внесли вручную) работают, также в начале года обещают исправить Кілька днів користуюсь платиною і розраховуюсь через nfc, бонусів поки нема. Як взнати чи не попав я під цей глюк, якщо в правилах пишуть, що бонуси зараховуються до 30 днів Кілька днів користуюсь платиною і розраховуюсь через nfc, бонусів поки нема. Як взнати чи не попав я під цей глюк, якщо в правилах пишуть, що бонуси зараховуються до 30 днів

А вы карту в прогРамме зарегили то ? А вы карту в прогРамме зарегили то ? ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 26894 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2142 раз. Подякували: 3102 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 гру, 2018 15:35 extreme_lviv_ua написав: goraidetkmag написав: ) Над проблемой с NFC (сейчас при оплате с НФЦ чаще всего бонусы не насчитываются в автоматическом режиме, приходится напрягать линию поддержки, чтоб внесли вручную) работают, также в начале года обещают исправить ) Над проблемой с NFC (сейчас при оплате с НФЦ чаще всего бонусы не насчитываются в автоматическом режиме, приходится напрягать линию поддержки, чтоб внесли вручную) работают, также в начале года обещают исправить Кілька днів користуюсь платиною і розраховуюсь через nfc, бонусів поки нема. Як взнати чи не попав я під цей глюк, якщо в правилах пишуть, що бонуси зараховуються до 30 днів Кілька днів користуюсь платиною і розраховуюсь через nfc, бонусів поки нема. Як взнати чи не попав я під цей глюк, якщо в правилах пишуть, що бонуси зараховуються до 30 днів

EximPay? Є 2 живі людини які ним користуються? EximPay? Є 2 живі людини які ним користуються? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 2815 З нами з: 18.08.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 376 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 582583584585 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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