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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 582583584585

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 03:31

  tano написав:
  klug написав:
  tano написав:Розетка предоставила квитанцию и чек. С ними я и пошел в банк. Ну и сказали что если банк даст ответ что деньги не пришли, то будем разбираться дальше. А банк упал в мороз.

А ви баланс звіряли? Вони вміють робити reversal повністю стираючи операцію у ІБ.

Я попросил выписку. Вместе посмотрели. Оплата на 1416. Она есть. Возврат частичный на 1233. Этой суммы нигде нет. Менеджер предложила написать заяву на спорную транзакцию. Написал. Правда щас глянул на бумаги - копию не взял :oops: . У меня на руках щас Акт про видачу коштів при поверненні товару от Розетки с копией чека и віписка из банка.

Тоже сталкивался с частичным возвратом из розетки. Деньги вернулись ровно на 30й день с момента оплаты. Насколько я помню, тогда на горячей линии симы сказали что возврат проведен очень по странному и нужно ждать пока пройдет блокировка со стороны платежной системы. Причем никаких уведомлений о пополнении баланса не было. Просто обратил внимание что после оплаты денег на карте осталось больше, чем должно было быть, как раз на сумму возврата.
bunk
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:30

  extreme_lviv_ua написав:
  goraidetkmag написав:) Над проблемой с NFC (сейчас при оплате с НФЦ чаще всего бонусы не насчитываются в автоматическом режиме, приходится напрягать линию поддержки, чтоб внесли вручную) работают, также в начале года обещают исправить
Кілька днів користуюсь платиною і розраховуюсь через nfc, бонусів поки нема. Як взнати чи не попав я під цей глюк, якщо в правилах пишуть, що бонуси зараховуються до 30 днів

А вы карту в прогРамме зарегили то ?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:35

  extreme_lviv_ua написав:
  goraidetkmag написав:) Над проблемой с NFC (сейчас при оплате с НФЦ чаще всего бонусы не насчитываются в автоматическом режиме, приходится напрягать линию поддержки, чтоб внесли вручную) работают, также в начале года обещают исправить
Кілька днів користуюсь платиною і розраховуюсь через nfc, бонусів поки нема. Як взнати чи не попав я під цей глюк, якщо в правилах пишуть, що бонуси зараховуються до 30 днів

EximPay? Є 2 живі людини які ним користуються?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:05

Re: Укрексiмбанк

  klug написав:EximPay? Є 2 живі людини які ним користуються?

Та за него плюшки никакие не дают :mrgreen:
предайте им: хай быстрее в Г-пэй регятся :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 582583584585
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