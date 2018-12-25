tano написав:Розетка предоставила квитанцию и чек. С ними я и пошел в банк. Ну и сказали что если банк даст ответ что деньги не пришли, то будем разбираться дальше. А банк упал в мороз.
А ви баланс звіряли? Вони вміють робити reversal повністю стираючи операцію у ІБ.
Я попросил выписку. Вместе посмотрели. Оплата на 1416. Она есть. Возврат частичный на 1233. Этой суммы нигде нет. Менеджер предложила написать заяву на спорную транзакцию. Написал. Правда щас глянул на бумаги - копию не взял . У меня на руках щас Акт про видачу коштів при поверненні товару от Розетки с копией чека и віписка из банка.
Тоже сталкивался с частичным возвратом из розетки. Деньги вернулись ровно на 30й день с момента оплаты. Насколько я помню, тогда на горячей линии симы сказали что возврат проведен очень по странному и нужно ждать пока пройдет блокировка со стороны платежной системы. Причем никаких уведомлений о пополнении баланса не было. Просто обратил внимание что после оплаты денег на карте осталось больше, чем должно было быть, как раз на сумму возврата.
goraidetkmag написав:) Над проблемой с NFC (сейчас при оплате с НФЦ чаще всего бонусы не насчитываются в автоматическом режиме, приходится напрягать линию поддержки, чтоб внесли вручную) работают, также в начале года обещают исправить
Кілька днів користуюсь платиною і розраховуюсь через nfc, бонусів поки нема. Як взнати чи не попав я під цей глюк, якщо в правилах пишуть, що бонуси зараховуються до 30 днів
goraidetkmag написав:) Над проблемой с NFC (сейчас при оплате с НФЦ чаще всего бонусы не насчитываются в автоматическом режиме, приходится напрягать линию поддержки, чтоб внесли вручную) работают, также в начале года обещают исправить
Кілька днів користуюсь платиною і розраховуюсь через nfc, бонусів поки нема. Як взнати чи не попав я під цей глюк, якщо в правилах пишуть, що бонуси зараховуються до 30 днів
goraidetkmag написав:) Над проблемой с NFC (сейчас при оплате с НФЦ чаще всего бонусы не насчитываются в автоматическом режиме, приходится напрягать линию поддержки, чтоб внесли вручную) работают, также в начале года обещают исправить
Кілька днів користуюсь платиною і розраховуюсь через nfc, бонусів поки нема. Як взнати чи не попав я під цей глюк, якщо в правилах пишуть, що бонуси зараховуються до 30 днів
А вы карту в прогРамме зарегили то ?
Одразу зареєстрував. Перші наколядовані бонуси вже прийшли, проплати здійснювались через NFC, все працює.
У мене інше запитання до знаючих, поясніть на хлопський розум один нюанс із правил 5.2
5.1 Бонуси нараховуються за оплати товарів і послуг, які здійснюються у торгово-сервісних мережах України і за її межами, в т.ч. в мережі Інтернет, і оплачені карткою Visa від Укрексімбанку, за формулою: - для карти Visa Platinum - ставка 5% від суми оплати, застосовується до оплат на загальну суму до 20 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1,2% від суми оплати;
З цим все зрозуміло
5.2 В разі перевищення лімітів, вказаних в пункті 5.1, в рамках здійснення одноразової покупки (а також покупки здійсненої до застосування пониженої ставки нарахування бонусів) в торгово-сервісних мережах України і за її межами, в т.ч. в мережі Інтернет, і оплачені карткою Visa від Укрексімбанку, бонуси нараховуються за наступною формулою:- для картки Visa Platinum - ставка 2,5% від суми оплати, застосовується до одноразової оплати (а також оплати здійсненої до застосування пониженої ставки нарахування бонусів) на суму понад 20 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1,2% від суми оплати;
Тобто вони мають на увазі, що якщо я здійсню наприклад велику покупку на 25 тис грн то ця покупка буде рахуватись по 2,5% а решт по 1,2%? Наперед дякую.
Тоже сталкивался с частичным возвратом из розетки. Деньги вернулись ровно на 30й день с момента оплаты. Насколько я помню, тогда на горячей линии симы сказали что возврат проведен очень по странному и нужно ждать пока пройдет блокировка со стороны платежной системы. Причем никаких уведомлений о пополнении баланса не было. Просто обратил внимание что после оплаты денег на карте осталось больше, чем должно было быть, как раз на сумму возврата.[/quote]
Я тоже месяц не рыпался. Был готов что может быть до 30 дней. Следил за балансом. Но он ни разу не увеличился. Потом уже обратился.