Додано: Чет 27 гру, 2018 20:13

lel написав: Симоведы подскажите. Уже два раза попал на овер при пополнении депокарты наличкой через отделение в пятницу утром. Трачу на выходных в 0. Пятничное пополнение проводят вторником. А траты- понедельником. Как их научить пополнять по номеру счета? Вопли в отделении и на горячке - не помогают.

Сэп за 0,5% не предлагать. Симоведы подскажите. Уже два раза попал на овер при пополнении депокарты наличкой через отделение в пятницу утром. Трачу на выходных в 0. Пятничное пополнение проводят вторником. А траты- понедельником. Как их научить пополнять по номеру счета? Вопли в отделении и на горячке - не помогают.Сэп за 0,5% не предлагать.

Кэш-ина нету? По нему при пополнению дебеток теховер не возникает,Как мне рассказал человек, работающий в симе - в вашей ситуации выход один - попросить кассира "выгрузить терминал" (или по другому - совершить постирование) по возможности сразу после операции. Ну или хотя бы через часок. В принципе если кассир нормальный человек - он на это пойдет (оно ему ничего не стоит, он по сути может делать постирование после каждой операции), но может и послать. Если постирование сделать достаточно поздно (а пятница в Симе короткий день) то этим днем приходная операция по опердню не пройдет и при тратах почти наверняка будет теховер