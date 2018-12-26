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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 583584585586

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:03

  extreme_lviv_ua написав:
  klug написав:чи не плутає форумчанин NFC з RFID
Опечатався, мав на увазі RFID, бо Google Pay і відповідно технологію NFC Укрексiм поки не підтримує :(



NFC давно поддерживает - есть приложение EXIMPay для оплаты телефоном
А ГуглПэй будет скоро
goraidetkmag
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:06

  extreme_lviv_ua написав:
  goraidetkmag написав:) Над проблемой с NFC (сейчас при оплате с НФЦ чаще всего бонусы не насчитываются в автоматическом режиме, приходится напрягать линию поддержки, чтоб внесли вручную) работают, также в начале года обещают исправить
Кілька днів користуюсь платиною і розраховуюсь через nfc, бонусів поки нема. Як взнати чи не попав я під цей глюк, якщо в правилах пишуть, що бонуси зараховуються до 30 днів



Звоните на службу поддержки Эксимбонуса - они вручную внесут быстрее
Или ждите 30 дней (с момента оплаты), должны сами зачислиться
goraidetkmag
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:15

  klug написав:
  extreme_lviv_ua написав:
  goraidetkmag написав:) Над проблемой с NFC (сейчас при оплате с НФЦ чаще всего бонусы не насчитываются в автоматическом режиме, приходится напрягать линию поддержки, чтоб внесли вручную) работают, также в начале года обещают исправить
Кілька днів користуюсь платиною і розраховуюсь через nfc, бонусів поки нема. Як взнати чи не попав я під цей глюк, якщо в правилах пишуть, що бонуси зараховуються до 30 днів

EximPay? Є 2 живі людини які ним користуються?



Постоянно пользовался. Зачем доставать (или вообще носить с собой) карту, если можно рассчитаться телефоном, который всегда под рукой?

Как только настроят быстрое зачисление бонусов при оплате через NFC - буду и дальше пользоваться
goraidetkmag
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:47

Re: Укрексiмбанк

Симоведы подскажите. Уже два раза попал на овер при пополнении депокарты наличкой через отделение в пятницу утром. Трачу на выходных в 0. Пятничное пополнение проводят вторником. А траты- понедельником. Как их научить пополнять по номеру счета? Вопли в отделении и на горячке - не помогают.
Сэп за 0,5% не предлагать.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:13

  lel написав:Симоведы подскажите. Уже два раза попал на овер при пополнении депокарты наличкой через отделение в пятницу утром. Трачу на выходных в 0. Пятничное пополнение проводят вторником. А траты- понедельником. Как их научить пополнять по номеру счета? Вопли в отделении и на горячке - не помогают.
Сэп за 0,5% не предлагать.

Кэш-ина нету? По нему при пополнению дебеток теховер не возникает,
Как мне рассказал человек, работающий в симе - в вашей ситуации выход один - попросить кассира "выгрузить терминал" (или по другому - совершить постирование) по возможности сразу после операции. Ну или хотя бы через часок. В принципе если кассир нормальный человек - он на это пойдет (оно ему ничего не стоит, он по сути может делать постирование после каждой операции), но может и послать. Если постирование сделать достаточно поздно (а пятница в Симе короткий день) то этим днем приходная операция по опердню не пройдет и при тратах почти наверняка будет теховер :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:44

Re: Укрексiмбанк

Спасибо +. Кэш- ина нет. Ну не самки собак? Вчера ругался в отделении. Сегодня звоню на горячку, узнать когда проведут по счету вчерашнее пополнение. Отвечают, что постирование прошло, и завтра уже точно проведется по счету.
А я точный смысл слова "постирование" только от Вас узнал.
Благодарю.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:49

  lel написав:Симоведы подскажите. Уже два раза попал на овер при пополнении депокарты наличкой через отделение в пятницу утром. Трачу на выходных в 0. Пятничное пополнение проводят вторником. А траты- понедельником. Как их научить пополнять по номеру счета? Вопли в отделении и на горячке - не помогают.
Сэп за 0,5% не предлагать.

Не знаю чи вам підійде, але спробуйте витрачати у неділю, а не у суботу. Я тут розважаюся поповненням через р2р кредитки і помітив таку закономірність, операція проведена у суботу о 23:59 проводиться у понеділок увечері, а операція проведена о 00:01 проводиться уже у вівторок. Власне, ідея у тому, що недільні покупки теж мають почати списувати у вівторок. Гарантій не даю - чисто емпіричне спостереження.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:53

  goraidetkmag написав:Постоянно пользовался. Зачем доставать (или вообще носить с собой) карту, если можно рассчитаться телефоном, который всегда под рукой?

Как только настроят быстрое зачисление бонусов при оплате через NFC - буду и дальше пользоваться

Я з ним 3 дні боровся, доки він мені дав додати картку після чого виявилося, що він не дружить в оффлан-транзакціями. Зніс і не шкодую. Здивувало, що хтось цим добровільно користується.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:01

Re: Укрексiмбанк

а чего у них с сертификатами продуктовых магазинов снова затык? или по пути в Европу кормить не обещали :)?
Яша
 
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