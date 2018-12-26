NFC давно поддерживает - есть приложение EXIMPay для оплаты телефоном
А ГуглПэй будет скоро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 19:03
Додано: Чет 27 гру, 2018 19:06
Звоните на службу поддержки Эксимбонуса - они вручную внесут быстрее
Или ждите 30 дней (с момента оплаты), должны сами зачислиться
Додано: Чет 27 гру, 2018 19:15
Постоянно пользовался. Зачем доставать (или вообще носить с собой) карту, если можно рассчитаться телефоном, который всегда под рукой?
Как только настроят быстрое зачисление бонусов при оплате через NFC - буду и дальше пользоваться
Додано: Чет 27 гру, 2018 19:47
Re: Укрексiмбанк
Симоведы подскажите. Уже два раза попал на овер при пополнении депокарты наличкой через отделение в пятницу утром. Трачу на выходных в 0. Пятничное пополнение проводят вторником. А траты- понедельником. Как их научить пополнять по номеру счета? Вопли в отделении и на горячке - не помогают.
Сэп за 0,5% не предлагать.
Додано: Чет 27 гру, 2018 20:13
Кэш-ина нету? По нему при пополнению дебеток теховер не возникает,
Как мне рассказал человек, работающий в симе - в вашей ситуации выход один - попросить кассира "выгрузить терминал" (или по другому - совершить постирование) по возможности сразу после операции. Ну или хотя бы через часок. В принципе если кассир нормальный человек - он на это пойдет (оно ему ничего не стоит, он по сути может делать постирование после каждой операции), но может и послать. Если постирование сделать достаточно поздно (а пятница в Симе короткий день) то этим днем приходная операция по опердню не пройдет и при тратах почти наверняка будет теховер
Додано: Чет 27 гру, 2018 20:44
Re: Укрексiмбанк
Спасибо +. Кэш- ина нет. Ну не самки собак? Вчера ругался в отделении. Сегодня звоню на горячку, узнать когда проведут по счету вчерашнее пополнение. Отвечают, что постирование прошло, и завтра уже точно проведется по счету.
А я точный смысл слова "постирование" только от Вас узнал.
Благодарю.
Додано: Чет 27 гру, 2018 20:49
Не знаю чи вам підійде, але спробуйте витрачати у неділю, а не у суботу. Я тут розважаюся поповненням через р2р кредитки і помітив таку закономірність, операція проведена у суботу о 23:59 проводиться у понеділок увечері, а операція проведена о 00:01 проводиться уже у вівторок. Власне, ідея у тому, що недільні покупки теж мають почати списувати у вівторок. Гарантій не даю - чисто емпіричне спостереження.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 27 гру, 2018 20:53
Я з ним 3 дні боровся, доки він мені дав додати картку після чого виявилося, що він не дружить в оффлан-транзакціями. Зніс і не шкодую. Здивувало, що хтось цим добровільно користується.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 27 гру, 2018 21:01
Re: Укрексiмбанк
а чего у них с сертификатами продуктовых магазинов снова затык? или по пути в Европу кормить не обещали ?
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