поддерживаю,
когда "сильпо" будет?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 22:22
Додано: Чет 27 гру, 2018 22:42
Бензус хорош тем, что всегда есть. Но какие-то негодяи из ОККО выпилили возможность заправки до полного бака при оплате через OKKO-Pay. Игра в угадайку сколько сегодня у меня точно влезет в бак, меня очень нервирует, а при оплате в кассе цена очень не демократичная получается. Пришлось отказаться, и налечь на "Сильпо".
Граждане! У кого есть поблизости "Фора" с "Ашаном" - тарьте, пожалуйста, их, и оставьте "Сильпо" тем, у кого ничего другого нет.
|