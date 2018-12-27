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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 584585586587

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:22

  Яша написав:а чего у них с сертификатами продуктовых магазинов снова затык? или по пути в Европу кормить не обещали :)?

поддерживаю,
когда "сильпо" будет?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:42

  clientage написав:
  Яша написав:а чего у них с сертификатами продуктовых магазинов снова затык? или по пути в Европу кормить не обещали :)?

стучите сюда чаще, они читают, мож и сподобятся чото подвезти :)
мне щас бензуса хватает

Бензус хорош тем, что всегда есть. Но какие-то негодяи из ОККО выпилили возможность заправки до полного бака при оплате через OKKO-Pay. Игра в угадайку сколько сегодня у меня точно влезет в бак, меня очень нервирует, а при оплате в кассе цена очень не демократичная получается. Пришлось отказаться, и налечь на "Сильпо".
Граждане! У кого есть поблизости "Фора" с "Ашаном" - тарьте, пожалуйста, их, и оставьте "Сильпо" тем, у кого ничего другого нет.
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  #<1 ... 584585586587
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