Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 584585586587 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 291 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 35 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 80 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 64 Всього голосів : 291 Додано: Чет 27 гру, 2018 22:22 Яша написав: а чего у них с сертификатами продуктовых магазинов снова затык? или по пути в Европу кормить не обещали ? а чего у них с сертификатами продуктовых магазинов снова затык? или по пути в Европу кормить не обещали

поддерживаю,

когда "сильпо" будет? поддерживаю,когда "сильпо" будет? J Повідомлень: 4243 З нами з: 19.01.08 Подякував: 18 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 гру, 2018 22:42 clientage написав: Яша написав: а чего у них с сертификатами продуктовых магазинов снова затык? или по пути в Европу кормить не обещали ? а чего у них с сертификатами продуктовых магазинов снова затык? или по пути в Европу кормить не обещали

стучите сюда чаще, они читают, мож и сподобятся чото подвезти

мне щас бензуса хватает стучите сюда чаще, они читают, мож и сподобятся чото подвезтимне щас бензуса хватает

Бензус хорош тем, что всегда есть. Но какие-то негодяи из ОККО выпилили возможность заправки до полного бака при оплате через OKKO-Pay. Игра в угадайку сколько сегодня у меня точно влезет в бак, меня очень нервирует, а при оплате в кассе цена очень не демократичная получается. Пришлось отказаться, и налечь на "Сильпо".

Граждане! У кого есть поблизости "Фора" с "Ашаном" - тарьте, пожалуйста, их, и оставьте "Сильпо" тем, у кого ничего другого нет. Бензус хорош тем, что всегда есть. Но какие-то негодяи из ОККО выпилили возможность заправки до полного бака при оплате через OKKO-Pay. Игра в угадайку сколько сегодня у меня точно влезет в бак, меня очень нервирует, а при оплате в кассе цена очень не демократичная получается. Пришлось отказаться, и налечь на "Сильпо".Граждане! У кого есть поблизости "Фора" с "Ашаном" - тарьте, пожалуйста, их, и оставьте "Сильпо" тем, у кого ничего другого нет. M-Audio Повідомлень: 1451 З нами з: 23.03.11 Подякував: 233 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 гру, 2018 22:48 Re: Укрексiмбанк M-Audio написав: Игра в угадайку сколько сегодня у меня точно влезет в бак Игра в угадайку сколько сегодня у меня точно влезет в бак

У меня индикатор топлива давно оттаррирован, с точностью до 1л У меня индикатор топлива давно оттаррирован, с точностью до 1л ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 26935 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2144 раз. Подякували: 3104 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 гру, 2018 22:53 clientage написав: M-Audio написав: Игра в угадайку сколько сегодня у меня точно влезет в бак Игра в угадайку сколько сегодня у меня точно влезет в бак

У меня индикатор топлива давно оттаррирован, с точностью до 1л У меня индикатор топлива давно оттаррирован, с точностью до 1л

Везёт. У меня так не получается.



Кстати, ещё про "Сильпо": а вы заметили, что с некоторых пор при оплате сертификатом не начисляются бонусы на покупку от самого "Сильпо"? А это от 1 до 3 процентов от суммы. Т.е. уже теряется от 6 до 8% суммы сертификата, и 5% чистыми плавно съезжают до 4,6. Везёт. У меня так не получается.Кстати, ещё про "Сильпо": а вы заметили, что с некоторых пор при оплате сертификатом не начисляются бонусы на покупку от самого "Сильпо"? А это от 1 до 3 процентов от суммы. Т.е. уже теряется от 6 до 8% суммы сертификата, и 5% чистыми плавно съезжают до 4,6. M-Audio Повідомлень: 1451 З нами з: 23.03.11 Подякував: 233 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 гру, 2018 23:00 M-Audio написав: clientage написав: M-Audio написав: Игра в угадайку сколько сегодня у меня точно влезет в бак Игра в угадайку сколько сегодня у меня точно влезет в бак

У меня индикатор топлива давно оттаррирован, с точностью до 1л У меня индикатор топлива давно оттаррирован, с точностью до 1л

Везёт. У меня так не получается.



Кстати, ещё про "Сильпо": а вы заметили, что с некоторых пор при оплате сертификатом не начисляются бонусы на покупку от самого "Сильпо"? А это от 1 до 3 процентов от суммы. Т.е. уже теряется от 6 до 8% суммы сертификата, и 5% чистыми плавно съезжают до 4,6. Везёт. У меня так не получается.Кстати, ещё про "Сильпо": а вы заметили, что с некоторых пор при оплате сертификатом не начисляются бонусы на покупку от самого "Сильпо"? А это от 1 до 3 процентов от суммы. Т.е. уже теряется от 6 до 8% суммы сертификата, и 5% чистыми плавно съезжают до 4,6.

Я в Сильпо редко тарюсь, но и при оплате сертифами и ОККО и Ашан не начисляется КБ на эти оплаты, а это потеря 5% на Платине, т.е. реальный фантичный КБ это 5*0,95=4,75% в грн... мы это уже обсуждали

Хотяя, на ОККО есть еще их Фишка, которая бонусирует сами литры Я в Сильпо редко тарюсь, но и при оплате сертифами и ОККО и Ашан не начисляется КБ на эти оплаты, а это потеря 5% на Платине, т.е. реальный фантичный КБ это 5*0,95=4,75% в грн... мы это уже обсуждалиХотяя, на ОККО есть еще их Фишка, которая бонусирует сами литры ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 26935 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2144 раз. Подякували: 3104 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 гру, 2018 23:19 clientage написав: Я в Сильпо редко тарюсь, но и при оплате сертифами и ОККО и Ашан не начисляется КБ на эти оплаты, а это потеря 5% на Платине, т.е. реальный фантичный КБ это 5*0,95=4,75% в грн... мы это уже обсуждали Я в Сильпо редко тарюсь, но и при оплате сертифами и ОККО и Ашан не начисляется КБ на эти оплаты, а это потеря 5% на Платине, т.е. реальный фантичный КБ это 5*0,95=4,75% в грн... мы это уже обсуждали

Да, но я говорю о том, что теперь потери стали ещё больше, потому что не только бонусы от банка не начисляются, но и бонусы от самого Сильпо тоже. Да, но я говорю о том, что теперь потери стали ещё больше, потому что не только бонусы от банка не начисляются, но и бонусы от самого Сильпо тоже. M-Audio Повідомлень: 1451 З нами з: 23.03.11 Подякував: 233 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:03 M-Audio написав: clientage написав: Я в Сильпо редко тарюсь, но и при оплате сертифами и ОККО и Ашан не начисляется КБ на эти оплаты, а это потеря 5% на Платине, т.е. реальный фантичный КБ это 5*0,95=4,75% в грн... мы это уже обсуждали Я в Сильпо редко тарюсь, но и при оплате сертифами и ОККО и Ашан не начисляется КБ на эти оплаты, а это потеря 5% на Платине, т.е. реальный фантичный КБ это 5*0,95=4,75% в грн... мы это уже обсуждали

Да, но я говорю о том, что теперь потери стали ещё больше, потому что не только бонусы от банка не начисляются, но и бонусы от самого Сильпо тоже. Да, но я говорю о том, что теперь потери стали ещё больше, потому что не только бонусы от банка не начисляются, но и бонусы от самого Сильпо тоже.

Бонусы от Сильпо при оплате сертами начисляли только по спецпредложению + сколько-то баллов на покупку такую-то (до 3%), если оно есть и включено в приложении. А обычные баллы считается, что уже начислены при покупке самого серта. По-моему так всегда и было, и логично давать баллы только однажды, при оплате покупки серта, а не при его использовании. Это в правилах Сильпо вроде прописано явно. Бонусы от Сильпо при оплате сертами начисляли только по спецпредложению + сколько-то баллов на покупку такую-то (до 3%), если оно есть и включено в приложении. А обычные баллы считается, что уже начислены при покупке самого серта. По-моему так всегда и было, и логично давать баллы только однажды, при оплате покупки серта, а не при его использовании. Это в правилах Сильпо вроде прописано явно. Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/ kreuz Повідомлень: 1195 З нами з: 10.12.07 Подякував: 112 раз. Подякували: 76 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 584585586587 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 5 гостейМодератори: Ірина_