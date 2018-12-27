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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 584585586587

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:22

  Яша написав:а чего у них с сертификатами продуктовых магазинов снова затык? или по пути в Европу кормить не обещали :)?

поддерживаю,
когда "сильпо" будет?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:42

  clientage написав:
  Яша написав:а чего у них с сертификатами продуктовых магазинов снова затык? или по пути в Европу кормить не обещали :)?

стучите сюда чаще, они читают, мож и сподобятся чото подвезти :)
мне щас бензуса хватает

Бензус хорош тем, что всегда есть. Но какие-то негодяи из ОККО выпилили возможность заправки до полного бака при оплате через OKKO-Pay. Игра в угадайку сколько сегодня у меня точно влезет в бак, меня очень нервирует, а при оплате в кассе цена очень не демократичная получается. Пришлось отказаться, и налечь на "Сильпо".
Граждане! У кого есть поблизости "Фора" с "Ашаном" - тарьте, пожалуйста, их, и оставьте "Сильпо" тем, у кого ничего другого нет.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:48

Re: Укрексiмбанк

  M-Audio написав:Игра в угадайку сколько сегодня у меня точно влезет в бак

У меня индикатор топлива давно оттаррирован, с точностью до 1л :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:53

  clientage написав:
  M-Audio написав:Игра в угадайку сколько сегодня у меня точно влезет в бак

У меня индикатор топлива давно оттаррирован, с точностью до 1л :)

Везёт. У меня так не получается.

Кстати, ещё про "Сильпо": а вы заметили, что с некоторых пор при оплате сертификатом не начисляются бонусы на покупку от самого "Сильпо"? А это от 1 до 3 процентов от суммы. Т.е. уже теряется от 6 до 8% суммы сертификата, и 5% чистыми плавно съезжают до 4,6.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 23:00

  M-Audio написав:
  clientage написав:
  M-Audio написав:Игра в угадайку сколько сегодня у меня точно влезет в бак

У меня индикатор топлива давно оттаррирован, с точностью до 1л :)

Везёт. У меня так не получается.

Кстати, ещё про "Сильпо": а вы заметили, что с некоторых пор при оплате сертификатом не начисляются бонусы на покупку от самого "Сильпо"? А это от 1 до 3 процентов от суммы. Т.е. уже теряется от 6 до 8% суммы сертификата, и 5% чистыми плавно съезжают до 4,6.

Я в Сильпо редко тарюсь, но и при оплате сертифами и ОККО и Ашан не начисляется КБ на эти оплаты, а это потеря 5% на Платине, т.е. реальный фантичный КБ это 5*0,95=4,75% в грн... мы это уже обсуждали :)
Хотяя, на ОККО есть еще их Фишка, которая бонусирует сами литры :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 23:19

  clientage написав:Я в Сильпо редко тарюсь, но и при оплате сертифами и ОККО и Ашан не начисляется КБ на эти оплаты, а это потеря 5% на Платине, т.е. реальный фантичный КБ это 5*0,95=4,75% в грн... мы это уже обсуждали :)

Да, но я говорю о том, что теперь потери стали ещё больше, потому что не только бонусы от банка не начисляются, но и бонусы от самого Сильпо тоже.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:03

  M-Audio написав:
  clientage написав:Я в Сильпо редко тарюсь, но и при оплате сертифами и ОККО и Ашан не начисляется КБ на эти оплаты, а это потеря 5% на Платине, т.е. реальный фантичный КБ это 5*0,95=4,75% в грн... мы это уже обсуждали :)

Да, но я говорю о том, что теперь потери стали ещё больше, потому что не только бонусы от банка не начисляются, но и бонусы от самого Сильпо тоже.

Бонусы от Сильпо при оплате сертами начисляли только по спецпредложению + сколько-то баллов на покупку такую-то (до 3%), если оно есть и включено в приложении. А обычные баллы считается, что уже начислены при покупке самого серта. По-моему так всегда и было, и логично давать баллы только однажды, при оплате покупки серта, а не при его использовании. Это в правилах Сильпо вроде прописано явно.
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