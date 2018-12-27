Додано: Чет 27 гру, 2018 22:42

clientage написав: Яша написав: а чего у них с сертификатами продуктовых магазинов снова затык? или по пути в Европу кормить не обещали ? а чего у них с сертификатами продуктовых магазинов снова затык? или по пути в Европу кормить не обещали

стучите сюда чаще, они читают, мож и сподобятся чото подвезти

мне щас бензуса хватает стучите сюда чаще, они читают, мож и сподобятся чото подвезтимне щас бензуса хватает

Бензус хорош тем, что всегда есть. Но какие-то негодяи из ОККО выпилили возможность заправки до полного бака при оплате через OKKO-Pay. Игра в угадайку сколько сегодня у меня точно влезет в бак, меня очень нервирует, а при оплате в кассе цена очень не демократичная получается. Пришлось отказаться, и налечь на "Сильпо".Граждане! У кого есть поблизости "Фора" с "Ашаном" - тарьте, пожалуйста, их, и оставьте "Сильпо" тем, у кого ничего другого нет.