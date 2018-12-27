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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 21:08
Яша
Говорят, все за бонусами ломанулись. Не успевают закупать сертификаты, обещают исправить
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goraidetkmag
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:19
Яша написав:
а чего у них с сертификатами продуктовых магазинов снова затык? или по пути в Европу кормить не обещали
?
стучите сюда чаще, они читают, мож и сподобятся чото подвезти
мне щас бензуса хватает
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:22
Яша написав:
а чего у них с сертификатами продуктовых магазинов снова затык? или по пути в Европу кормить не обещали
?
поддерживаю,
когда "сильпо" будет?
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J
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:42
clientage написав: Яша написав:
а чего у них с сертификатами продуктовых магазинов снова затык? или по пути в Европу кормить не обещали
?
стучите сюда чаще, они читают, мож и сподобятся чото подвезти
мне щас бензуса хватает
Бензус хорош тем, что всегда есть. Но какие-то негодяи из ОККО выпилили возможность заправки до полного бака при оплате через OKKO-Pay. Игра в угадайку сколько сегодня у меня точно влезет в бак, меня очень нервирует, а при оплате в кассе цена очень не демократичная получается. Пришлось отказаться, и налечь на "Сильпо".
Граждане! У кого есть поблизости "Фора" с "Ашаном" - тарьте, пожалуйста, их, и оставьте "Сильпо" тем, у кого ничего другого нет.
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M-Audio
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:48
M-Audio написав:
Игра в угадайку сколько сегодня у меня точно влезет в бак
У меня индикатор топлива давно оттаррирован, с точностью до 1л
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:53
clientage написав: M-Audio написав:
Игра в угадайку сколько сегодня у меня точно влезет в бак
У меня индикатор топлива давно оттаррирован, с точностью до 1л
Везёт. У меня так не получается.
Кстати, ещё про "Сильпо": а вы заметили, что с некоторых пор при оплате сертификатом не начисляются бонусы на покупку от самого "Сильпо"? А это от 1 до 3 процентов от суммы. Т.е. уже теряется от 6 до 8% суммы сертификата, и 5% чистыми плавно съезжают до 4,6.
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M-Audio
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Додано: Чет 27 гру, 2018 23:00
M-Audio написав: clientage написав: M-Audio написав:
Игра в угадайку сколько сегодня у меня точно влезет в бак
У меня индикатор топлива давно оттаррирован, с точностью до 1л
Везёт. У меня так не получается.
Кстати, ещё про "Сильпо": а вы заметили, что с некоторых пор при оплате сертификатом не начисляются бонусы на покупку от самого "Сильпо"? А это от 1 до 3 процентов от суммы. Т.е. уже теряется от 6 до 8% суммы сертификата, и 5% чистыми плавно съезжают до 4,6.
Я в Сильпо редко тарюсь, но и при оплате сертифами и ОККО и Ашан не начисляется КБ на эти оплаты, а это потеря 5% на Платине, т.е. реальный фантичный КБ это 5*0,95=4,75% в грн... мы это уже обсуждали
Хотяя, на ОККО есть еще их Фишка, которая бонусирует сами литры
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 27 гру, 2018 23:19
clientage написав:
Я в Сильпо редко тарюсь, но и при оплате сертифами и ОККО и Ашан не начисляется КБ на эти оплаты, а это потеря 5% на Платине, т.е. реальный фантичный КБ это 5*0,95=4,75% в грн... мы это уже обсуждали
Да, но я говорю о том, что теперь потери стали ещё больше, потому что не только бонусы от банка не начисляются, но и бонусы от самого Сильпо тоже.
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M-Audio
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:03
M-Audio написав: clientage написав:
Я в Сильпо редко тарюсь, но и при оплате сертифами и ОККО и Ашан не начисляется КБ на эти оплаты, а это потеря 5% на Платине, т.е. реальный фантичный КБ это 5*0,95=4,75% в грн... мы это уже обсуждали
Да, но я говорю о том, что теперь потери стали ещё больше, потому что не только бонусы от банка не начисляются, но и бонусы от самого Сильпо тоже.
Бонусы от Сильпо при оплате сертами начисляли только по спецпредложению + сколько-то баллов на покупку такую-то (до 3%), если оно есть и включено в приложении. А обычные баллы считается, что уже начислены при покупке самого серта. По-моему так всегда и было, и логично давать баллы только однажды, при оплате покупки серта, а не при его использовании. Это в правилах Сильпо вроде прописано явно.
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kreuz
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:35
M-Audio написав: clientage написав: M-Audio написав:
Игра в угадайку сколько сегодня у меня точно влезет в бак
У меня индикатор топлива давно оттаррирован, с точностью до 1л
Везёт. У меня так не получается.
Кстати, ещё про "Сильпо": а вы заметили, что с некоторых пор при оплате сертификатом не начисляются бонусы на покупку от самого "Сильпо"? А это от 1 до 3 процентов от суммы. Т.е. уже теряется от 6 до 8% суммы сертификата, и 5% чистыми плавно съезжают до 4,6.
при расчетом сертификата сильпо никогда не начислялись баллы. которые кстати 1% а не 1-3% (больше 1% только по спец предложениям где пишут что количество баллов увеличино. но за такие позиции всегда было противопоказано рассчитываться сертификатами)
баллы начисляются в момент покупки сертификатов.
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mephala
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