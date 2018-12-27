RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 585586587588

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:24

  M-Audio написав:
  clientage написав:
  M-Audio написав:Игра в угадайку сколько сегодня у меня точно влезет в бак

У меня индикатор топлива давно оттаррирован, с точностью до 1л :)

Везёт. У меня так не получается.

Кстати, ещё про "Сильпо": а вы заметили, что с некоторых пор при оплате сертификатом не начисляются бонусы на покупку от самого "Сильпо"? А это от 1 до 3 процентов от суммы. Т.е. уже теряется от 6 до 8% суммы сертификата, и 5% чистыми плавно съезжают до 4,6.


И на ВОГе бонусы ВОГа не начисляются при оплате укрэксимовским сертификатом.

Вообще использовать эксимбонусы на заправку и магазины - нерационально
goraidetkmag
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 21.12.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:28

ТАРИРОВКА НАШЕ ВСЁ

  clientage написав:
  M-Audio написав:Игра в угадайку сколько сегодня у меня точно влезет в бак

У меня индикатор топлива давно оттаррирован, с точностью до 1л :)

Шеф.
до полного в 50л может и 60л влезть :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2473
З нами з: 28.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:31

Re: Укрексiмбанк

На ОККО убрали саму кнопку полного бака, но через приложение можно указать заправку например 100л в брак 50, остаток после возврата шланга на колонку вернётся
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 402
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:47

  kreuz написав:
  M-Audio написав:Да, но я говорю о том, что теперь потери стали ещё больше, потому что не только бонусы от банка не начисляются, но и бонусы от самого Сильпо тоже.

Бонусы от Сильпо при оплате сертами начисляли только по спецпредложению + сколько-то баллов на покупку такую-то (до 3%)

Верно, я не не точно сформулировал. Именно спецпредложения и перестали "срабатывать" за покупку, оплаченную через сертификат. Отдельно уточню - имею ввиду спецпредложение на сумму покупки, а не на конкретный товар. На товары и сейчас срабатывают. А на сумму покупки - только если после сертификата остаётся необходимая сумма, которую нужно доплатить деньгами. Раньше 100% срабатывали спецпредложения, если общая сумма была подходящая. Поэтому раньше у меня не было особых проблем с тем, чтобы "обилетить" все спецпредложения, а теперь половина отправляется в небытие.
Возможно, это связано с тем, что они перешли в электронную форму. Просто бумажные "билеты" можно было дать в правильном порядке, и "пробить" спецпредложение до сертификата, а теперь так не получается.
M-Audio
 
Повідомлень: 1452
З нами з: 23.03.11
Подякував: 233 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 585586587588
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Asdушный, Слушатель, jay2004, slasva, vollena71, wolt450 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65830)
28.12.2018 11:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.