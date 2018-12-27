|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:24
M-Audio написав: clientage написав: M-Audio написав:
Игра в угадайку сколько сегодня у меня точно влезет в бак
У меня индикатор топлива давно оттаррирован, с точностью до 1л
Везёт. У меня так не получается.
Кстати, ещё про "Сильпо": а вы заметили, что с некоторых пор при оплате сертификатом не начисляются бонусы на покупку от самого "Сильпо"? А это от 1 до 3 процентов от суммы. Т.е. уже теряется от 6 до 8% суммы сертификата, и 5% чистыми плавно съезжают до 4,6.
И на ВОГе бонусы ВОГа не начисляются при оплате укрэксимовским сертификатом.
Вообще использовать эксимбонусы на заправку и магазины - нерационально
-
goraidetkmag
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 21.12.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:28
clientage написав: M-Audio написав:
Игра в угадайку сколько сегодня у меня точно влезет в бак
У меня индикатор топлива давно оттаррирован, с точностью до 1л
Шеф.
до полного в 50л может и 60л влезть
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
-
хуторянка
-
-
- Повідомлень: 2473
- З нами з: 28.02.10
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:31
На ОККО убрали саму кнопку полного бака, но через приложение можно указать заправку например 100л в брак 50, остаток после возврата шланга на колонку вернётся
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
-
Alex_ki
-
-
- Повідомлень: 402
- З нами з: 26.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:47
kreuz написав: M-Audio написав:
Да, но я говорю о том, что теперь потери стали ещё больше, потому что не только бонусы от банка не начисляются, но и бонусы от самого Сильпо тоже.
Бонусы от Сильпо при оплате сертами начисляли только по спецпредложению + сколько-то баллов на покупку такую-то (до 3%)
Верно, я не не точно сформулировал. Именно спецпредложения и перестали "срабатывать" за покупку, оплаченную через сертификат. Отдельно уточню - имею ввиду спецпредложение на сумму покупки, а не на конкретный товар. На товары и сейчас срабатывают. А на сумму покупки - только если после сертификата остаётся необходимая сумма, которую нужно доплатить деньгами. Раньше 100% срабатывали спецпредложения, если общая сумма была подходящая. Поэтому раньше у меня не было особых проблем с тем, чтобы "обилетить" все спецпредложения, а теперь половина отправляется в небытие.
Возможно, это связано с тем, что они перешли в электронную форму. Просто бумажные "билеты" можно было дать в правильном порядке, и "пробить" спецпредложение до сертификата, а теперь так не получается.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 1452
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 243 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|