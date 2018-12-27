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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 586587588589

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:32

Re: Укрексiмбанк

  Stringer написав:Б5 тазика


так вроді ж до НР лише?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 3783
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:46

  greenozon написав:
  Stringer написав:Б5 тазика


так вроді ж до НР лише?

Так в мире и так ничего вечного нет
Stringer
 
Повідомлень: 8848
З нами з: 23.01.13
Подякував: 257 раз.
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  #<1 ... 586587588589
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