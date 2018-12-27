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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:32
Stringer написав:
Б5 тазика
так вроді ж до НР лише?
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greenozon
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:46
greenozon написав: Stringer написав:
Б5 тазика
так вроді ж до НР лише?
Так в мире и так ничего вечного нет
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