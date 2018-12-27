так вроді ж до НР лише?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:32
Re: Укрексiмбанк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:46
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