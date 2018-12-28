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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 586587588589

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:32

Re: Укрексiмбанк

  Stringer написав:Б5 тазика


так вроді ж до НР лише?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:46

  greenozon написав:
  Stringer написав:Б5 тазика


так вроді ж до НР лише?

Так в мире и так ничего вечного нет
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:15

Сертифікат ОККО автоматом спрацьовує при заправці через ОККО пей?
Haza
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:22

Re: Укрексiмбанк

  Haza написав:Сертифікат ОККО автоматом спрацьовує при заправці через ОККО пей?

да
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:37

  Haza написав:Сертифікат ОККО автоматом спрацьовує при заправці через ОККО пей?

да
ток его нуна списать с Бонуса на 2..3дня до заправки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:46

  clientage написав:
  Haza написав:Сертифікат ОККО автоматом спрацьовує при заправці через ОККО пей?

да
ток его нуна списать с Бонуса на 2..3дня до заправки

А как проверить? Я вот сегодня звонил на ГЛ, до оператора даже не понятно как пробраться. На Воге всё намного проще.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:51

  Фантом написав:
  clientage написав:
  Haza написав:Сертифікат ОККО автоматом спрацьовує при заправці через ОККО пей?

да
ток его нуна списать с Бонуса на 2..3дня до заправки

А как проверить? Я вот сегодня звонил на ГЛ, до оператора даже не понятно как пробраться. На Воге всё намного проще.

на ВОГе в этом случае нуна топать к кассиру, а я уже полгода как на заправке от машины и не отхожу. Сначала даже и не вылазил, но ОККО чото решил малюсенькие QR-коды повесить, теперь моя мабила их с 1м не считывает :(
В этом плане у ВОГа удобнее сделана инициализация платежа, там нуна просто руцями указать номер колонки

А с "тайной" 500 на балансе я и не заморачиваюсь, срабатало так и хорошо, а нет, то сл. раз будет точно :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:55

  clientage написав:
А с "тайной" 500 на балансе я и не заморачиваюсь, срабатало так и хорошо, а нет, то сл. раз будет точно :)


Короче, никак. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
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