так вроді ж до НР лише?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:32
Re: Укрексiмбанк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:46
Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:22
Re: Укрексiмбанк
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:37
да
ток его нуна списать с Бонуса на 2..3дня до заправки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:46
А как проверить? Я вот сегодня звонил на ГЛ, до оператора даже не понятно как пробраться. На Воге всё намного проще.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:51
на ВОГе в этом случае нуна топать к кассиру, а я уже полгода как на заправке от машины и не отхожу. Сначала даже и не вылазил, но ОККО чото решил малюсенькие QR-коды повесить, теперь моя мабила их с 1м не считывает
В этом плане у ВОГа удобнее сделана инициализация платежа, там нуна просто руцями указать номер колонки
А с "тайной" 500 на балансе я и не заморачиваюсь, срабатало так и хорошо, а нет, то сл. раз будет точно
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:55
Короче, никак.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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