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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 586587588589

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:32

Re: Укрексiмбанк

  Stringer написав:Б5 тазика


так вроді ж до НР лише?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:46

  greenozon написав:
  Stringer написав:Б5 тазика


так вроді ж до НР лише?

Так в мире и так ничего вечного нет
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:15

Сертифікат ОККО автоматом спрацьовує при заправці через ОККО пей?
Haza
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:22

Re: Укрексiмбанк

  Haza написав:Сертифікат ОККО автоматом спрацьовує при заправці через ОККО пей?

да
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:37

  Haza написав:Сертифікат ОККО автоматом спрацьовує при заправці через ОККО пей?

да
ток его нуна списать с Бонуса на 2..3дня до заправки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:46

  clientage написав:
  Haza написав:Сертифікат ОККО автоматом спрацьовує при заправці через ОККО пей?

да
ток его нуна списать с Бонуса на 2..3дня до заправки

А как проверить? Я вот сегодня звонил на ГЛ, до оператора даже не понятно как пробраться. На Воге всё намного проще.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:51

  Фантом написав:
  clientage написав:
  Haza написав:Сертифікат ОККО автоматом спрацьовує при заправці через ОККО пей?

да
ток его нуна списать с Бонуса на 2..3дня до заправки

А как проверить? Я вот сегодня звонил на ГЛ, до оператора даже не понятно как пробраться. На Воге всё намного проще.

на ВОГе в этом случае нуна топать к кассиру, а я уже полгода как на заправке от машины и не отхожу. Сначала даже и не вылазил, но ОККО чото решил малюсенькие QR-коды повесить, теперь моя мабила их с 1м не считывает :(
В этом плане у ВОГа удобнее сделана инициализация платежа, там нуна просто руцями указать номер колонки

А с "тайной" 500 на балансе я и не заморачиваюсь, срабатало так и хорошо, а нет, то сл. раз будет точно :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:55

  clientage написав:
А с "тайной" 500 на балансе я и не заморачиваюсь, срабатало так и хорошо, а нет, то сл. раз будет точно :)


Короче, никак. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 00:36

  M-Audio написав:
  kreuz написав:
  M-Audio написав:Да, но я говорю о том, что теперь потери стали ещё больше, потому что не только бонусы от банка не начисляются, но и бонусы от самого Сильпо тоже.

Бонусы от Сильпо при оплате сертами начисляли только по спецпредложению + сколько-то баллов на покупку такую-то (до 3%)

Верно, я не не точно сформулировал. Именно спецпредложения и перестали "срабатывать" за покупку, оплаченную через сертификат. Отдельно уточню - имею ввиду спецпредложение на сумму покупки, а не на конкретный товар. На товары и сейчас срабатывают. А на сумму покупки - только если после сертификата остаётся необходимая сумма, которую нужно доплатить деньгами. Раньше 100% срабатывали спецпредложения, если общая сумма была подходящая. Поэтому раньше у меня не было особых проблем с тем, чтобы "обилетить" все спецпредложения, а теперь половина отправляется в небытие.
Возможно, это связано с тем, что они перешли в электронную форму. Просто бумажные "билеты" можно было дать в правильном порядке, и "пробить" спецпредложение до сертификата, а теперь так не получается.

У Вас Сильпо приложение установлено? Все желаемые бонусы включены? Их минут за 15 до кассы КЦ просит включать, прямо на кассе поздно уже будет скорее всего.

При оплате Эксим сертом Сильпо точно начисляло баллы по спец предложению на любую покупку от суммы х. Спецом только что глянул чек в приложухе, не думаю, что с сентября что-то поменялось...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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