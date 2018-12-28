kreuz написав: M-Audio написав: Да, но я говорю о том, что теперь потери стали ещё больше, потому что не только бонусы от банка не начисляются, но и бонусы от самого Сильпо тоже. Да, но я говорю о том, что теперь потери стали ещё больше, потому что не только бонусы от банка не начисляются, но и бонусы от самого Сильпо тоже.

Бонусы от Сильпо при оплате сертами начисляли только по спецпредложению + сколько-то баллов на покупку такую-то (до 3%) Бонусы от Сильпо при оплате сертами начисляли только по спецпредложению + сколько-то баллов на покупку такую-то (до 3%)

Верно, я не не точно сформулировал. Именно спецпредложения и перестали "срабатывать" за покупку, оплаченную через сертификат. Отдельно уточню - имею ввиду спецпредложение на сумму покупки, а не на конкретный товар. На товары и сейчас срабатывают. А на сумму покупки - только если после сертификата остаётся необходимая сумма, которую нужно доплатить деньгами. Раньше 100% срабатывали спецпредложения, если общая сумма была подходящая. Поэтому раньше у меня не было особых проблем с тем, чтобы "обилетить" все спецпредложения, а теперь половина отправляется в небытие.Возможно, это связано с тем, что они перешли в электронную форму. Просто бумажные "билеты" можно было дать в правильном порядке, и "пробить" спецпредложение до сертификата, а теперь так не получается.