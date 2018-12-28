Я никогда их не выключал.
Спецом только что глянул чек в приложухе, не думаю, что с сентября что-то поменялось...
Вот как раз где-то с сентября и поменялось. Тоже посмотрел - в августе ещё вижу бонус на полную сумму, а потом уже нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 11:46
Я никогда их не выключал.
Вот как раз где-то с сентября и поменялось. Тоже посмотрел - в августе ещё вижу бонус на полную сумму, а потом уже нет.
Додано: Суб 29 гру, 2018 15:18
кто - как думает -
если завтра закинуть кэш на карту, через банкомат с кэш-ином - оно нормально (т.е. практически мгновенно) зачислится?
З.Ы. завезли "Сильпо" по 500
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