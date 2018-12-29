Я никогда их не выключал.
Спецом только что глянул чек в приложухе, не думаю, что с сентября что-то поменялось...
Вот как раз где-то с сентября и поменялось. Тоже посмотрел - в августе ещё вижу бонус на полную сумму, а потом уже нет.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 11:46
Я никогда их не выключал.
Вот как раз где-то с сентября и поменялось. Тоже посмотрел - в августе ещё вижу бонус на полную сумму, а потом уже нет.
Додано: Суб 29 гру, 2018 15:18
кто - как думает -
если завтра закинуть кэш на карту, через банкомат с кэш-ином - оно нормально (т.е. практически мгновенно) зачислится?
З.Ы. завезли "Сильпо" по 500
Додано: Суб 29 гру, 2018 15:50
Нормально. За год использования кэш-ина - залетов не было ни на выходные ни на праздники. Причем часто платил практически через 5 минут после пополнения карты - все равно пополнение по учету проходило раньше списания.
Додано: Суб 29 гру, 2018 16:52
Меньше 2 часов продержались. Они их 5-ть штук купили что ли?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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