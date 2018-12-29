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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 587588589590

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:46

  kreuz написав:У Вас Сильпо приложение установлено? Все желаемые бонусы включены?

Я никогда их не выключал.
Спецом только что глянул чек в приложухе, не думаю, что с сентября что-то поменялось...

Вот как раз где-то с сентября и поменялось. Тоже посмотрел - в августе ещё вижу бонус на полную сумму, а потом уже нет.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:18

кто - как думает -
если завтра закинуть кэш на карту, через банкомат с кэш-ином - оно нормально (т.е. практически мгновенно) зачислится?

З.Ы. завезли "Сильпо" по 500
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:50

  uaprofi написав:кто - как думает -
если завтра закинуть кэш на карту, через банкомат с кэш-ином - оно нормально (т.е. практически мгновенно) зачислится?

Нормально. За год использования кэш-ина - залетов не было ни на выходные ни на праздники. Причем часто платил практически через 5 минут после пополнения карты - все равно пополнение по учету проходило раньше списания.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:52

  uaprofi написав:кто - как думает -
если завтра закинуть кэш на карту, через банкомат с кэш-ином - оно нормально (т.е. практически мгновенно) зачислится?

З.Ы. завезли "Сильпо" по 500


Меньше 2 часов продержались. Они их 5-ть штук купили что ли?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:11

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:За год использования кэш-ина


АТМ/кеш-ін Укрексіму приймає нові 500-ки?
Знайшов до речі непозначений на сайті кеш-ін АТМ в своєму місті! (випадково)
:)
+50грн !
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greenozon
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