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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 11:46
kreuz написав:
У Вас Сильпо приложение установлено? Все желаемые бонусы включены?
Я никогда их не выключал.
Спецом только что глянул чек в приложухе, не думаю, что с сентября что-то поменялось...
Вот как раз где-то с сентября и поменялось. Тоже посмотрел - в августе ещё вижу бонус на полную сумму, а потом уже нет.
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M-Audio
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Додано: Суб 29 гру, 2018 15:18
кто - как думает -
если завтра закинуть кэш на карту, через банкомат с кэш-ином - оно нормально (т.е. практически мгновенно) зачислится?
З.Ы. завезли "Сильпо" по 500
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uaprofi
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Додано: Суб 29 гру, 2018 15:50
uaprofi написав:
кто - как думает -
если завтра закинуть кэш на карту, через банкомат с кэш-ином - оно нормально (т.е. практически мгновенно) зачислится?
Нормально. За год использования кэш-ина - залетов не было ни на выходные ни на праздники. Причем часто платил практически через 5 минут после пополнения карты - все равно пополнение по учету проходило раньше списания.
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Flamingo
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Додано: Суб 29 гру, 2018 16:52
uaprofi написав:
кто - как думает -
если завтра закинуть кэш на карту, через банкомат с кэш-ином - оно нормально (т.е. практически мгновенно) зачислится?
З.Ы. завезли "Сильпо" по 500
Меньше 2 часов продержались. Они их 5-ть штук купили что ли?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:11
Flamingo написав:
За год использования кэш-ина
АТМ/кеш-ін Укрексіму приймає нові 500-ки?
Знайшов до речі непозначений на сайті кеш-ін АТМ в своєму місті! (випадково)
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greenozon
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Додано: Суб 29 гру, 2018 20:33
А что за курс такой ужасный в Эксиме? Делал покупку в Алиэкспресс, так доллар посчитало после проведения операции по счету по 29.41 и еще комиссия 1%.
199,41 GBR London Retail AliExpress.Сума операції USD 6.78. КОМІСІЯ:1.86
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ygn
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Додано: Суб 29 гру, 2018 20:49
ygn написав:
А что за курс такой ужасный в Эксиме? Делал покупку в Алиэкспресс, так доллар посчитало после проведения операции по счету по 29.41 и еще комиссия 1%.
199,41 GBR London Retail AliExpress.Сума операції USD 6.78. КОМІСІЯ:1.86
да там бЛочат +10% к курсу
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 29 гру, 2018 21:18
greenozon написав: Flamingo написав:
За год использования кэш-ина
АТМ/кеш-ін Укрексіму приймає нові 500-ки?
Знайшов до речі непозначений на сайті кеш-ін АТМ в своєму місті! (випадково)
Нет.
Но выдает.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 29 гру, 2018 21:19
clientage написав: ygn написав:
А что за курс такой ужасный в Эксиме? Делал покупку в Алиэкспресс, так доллар посчитало после проведения операции по счету по 29.41 и еще комиссия 1%.
199,41 GBR London Retail AliExpress.Сума операції USD 6.78. КОМІСІЯ:1.86
да там бЛочат +10% к курсу
Написано же, что после проведения. Хотя, скорее всего, нет.
Блочат с большим запасом, это да, но потом пересчитывают правильно. Когда-то считал, сходилось до копейки с курсом на сайте.
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M-Audio
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Додано: Суб 29 гру, 2018 21:25
M-Audio написав: clientage написав: ygn написав:
А что за курс такой ужасный в Эксиме? Делал покупку в Алиэкспресс, так доллар посчитало после проведения операции по счету по 29.41 и еще комиссия 1%.
199,41 GBR London Retail AliExpress.Сума операції USD 6.78. КОМІСІЯ:1.86
да там бЛочат +10% к курсу
Написано же, что после проведения. Хотя, скорее всего, нет.
Блочат с большим запасом, это да, но потом пересчитывают правильно. Когда-то считал, сходилось до копейки с курсом на сайте.
Нее, ну жоnенькая или бесенькая строчка в выписке то?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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