Нет не принимает. Новые сотки кстати тоже. По крайней мере в моем городе. Причем выдавать - выдает. На мой вопрос - почему так? - ответсвенный сотрудник ответил, что надо его перестраивать, а никому до этого нет дела
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:05
Нет не принимает. Новые сотки кстати тоже. По крайней мере в моем городе. Причем выдавать - выдает. На мой вопрос - почему так? - ответсвенный сотрудник ответил, что надо его перестраивать, а никому до этого нет дела
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:53
Додано: Суб 29 гру, 2018 23:14
Агаа, есть бонус, т.е. клиринг прошёл
Можете попробовать обратным счетом пересчитать Бонус начисляют от суммы покумки БЕЗ комисс
... делайте хоть что-нибудь!
|