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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 588589590591

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:05

  greenozon написав:
  Flamingo написав:За год использования кэш-ина


АТМ/кеш-ін Укрексіму приймає нові 500-ки?
Знайшов до речі непозначений на сайті кеш-ін АТМ в своєму місті! (випадково)
:)

Нет не принимает. Новые сотки кстати тоже. По крайней мере в моем городе. Причем выдавать - выдает. На мой вопрос - почему так? - ответсвенный сотрудник ответил, что надо его перестраивать, а никому до этого нет дела :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:53

  clientage написав:Нее, ну жоnенькая или бесенькая строчка в выписке то? 8)


Все-таки желтая строка. Не проведена еще операция. 26-го была покупка.
Ввело в заблуждение то, что бонус за нее начислен как за 199.41.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:14

  ygn написав:
  clientage написав:Нее, ну жоnенькая или бесенькая строчка в выписке то? 8)


Все-таки желтая строка. Не проведена еще операция. 26-го была покупка.
Ввело в заблуждение то, что бонус за нее начислен как за 199.41.

Агаа, есть бонус, т.е. клиринг прошёл
Можете попробовать обратным счетом пересчитать :) Бонус начисляют от суммы покумки БЕЗ комисс
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 588589590591
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