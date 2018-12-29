Нет не принимает. Новые сотки кстати тоже. По крайней мере в моем городе. Причем выдавать - выдает. На мой вопрос - почему так? - ответсвенный сотрудник ответил, что надо его перестраивать, а никому до этого нет дела
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:05
Нет не принимает. Новые сотки кстати тоже. По крайней мере в моем городе. Причем выдавать - выдает. На мой вопрос - почему так? - ответсвенный сотрудник ответил, что надо его перестраивать, а никому до этого нет дела
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:53
Додано: Суб 29 гру, 2018 23:14
Агаа, есть бонус, т.е. клиринг прошёл
Можете попробовать обратным счетом пересчитать Бонус начисляют от суммы покумки БЕЗ комисс
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 30 гру, 2018 19:48
Re: Укрексiмбанк
Доброго дня, які найлегші варіанти отримати Visa Platinum існують в цьому банку. Півляма на депозит, якось забагато.
Додано: Нед 30 гру, 2018 19:54
Від 100000 депо + 1000 з хвостиком за карту.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 30 гру, 2018 20:00
Занести депо 100т+ и заплатить за платину 1050грн.
депо от 50т до 100т --- 1750
депо до 50т 2450
Якщо клієнт має декілька депозитів у Банку, клас картки визначається виходячи із загальної суми депозитів.
Бесплатная инфинити уже недостижима. Несколько раз в этом году увеличивали мин. сумму на депо.
Додано: Нед 30 гру, 2018 20:10
Re: Укрексiмбанк
Дякую за роз яснення, напевно поки в Али візьму тревелкард.
До речі карту до всіх депо дають, навіть 7 денних?
Додано: Нед 30 гру, 2018 20:21
Голд дадут. Платину бесплатно, скорее всего - нет. Мне не дали. Хотели на 6 мес. Но и ставка в грн. хорошая, можно и занести.
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