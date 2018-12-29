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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 588589590591

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:05

  greenozon написав:
  Flamingo написав:За год использования кэш-ина


АТМ/кеш-ін Укрексіму приймає нові 500-ки?
Знайшов до речі непозначений на сайті кеш-ін АТМ в своєму місті! (випадково)
:)

Нет не принимает. Новые сотки кстати тоже. По крайней мере в моем городе. Причем выдавать - выдает. На мой вопрос - почему так? - ответсвенный сотрудник ответил, что надо его перестраивать, а никому до этого нет дела :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:53

  clientage написав:Нее, ну жоnенькая или бесенькая строчка в выписке то? 8)


Все-таки желтая строка. Не проведена еще операция. 26-го была покупка.
Ввело в заблуждение то, что бонус за нее начислен как за 199.41.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:14

  ygn написав:
  clientage написав:Нее, ну жоnенькая или бесенькая строчка в выписке то? 8)


Все-таки желтая строка. Не проведена еще операция. 26-го была покупка.
Ввело в заблуждение то, что бонус за нее начислен как за 199.41.

Агаа, есть бонус, т.е. клиринг прошёл
Можете попробовать обратным счетом пересчитать :) Бонус начисляют от суммы покумки БЕЗ комисс
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:48

Re: Укрексiмбанк

Доброго дня, які найлегші варіанти отримати Visa Platinum існують в цьому банку. Півляма на депозит, якось забагато.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:54

  ukr0014959 написав:Доброго дня, які найлегші варіанти отримати Visa Platinum існують в цьому банку. Півляма на депозит, якось забагато.

Від 100000 депо + 1000 з хвостиком за карту.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:00

  ukr0014959 написав:Доброго дня, які найлегші варіанти отримати Visa Platinum існують в цьому банку. Півляма на депозит, якось забагато.

Занести депо 100т+ и заплатить за платину 1050грн.
депо от 50т до 100т --- 1750
депо до 50т 2450
Якщо клієнт має декілька депозитів у Банку, клас картки визначається виходячи із загальної суми депозитів.
https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf
Бесплатная инфинити уже недостижима. Несколько раз в этом году увеличивали мин. сумму на депо.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:10

Re: Укрексiмбанк

Дякую за роз яснення, напевно поки в Али візьму тревелкард.
До речі карту до всіх депо дають, навіть 7 денних?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:21

  ukr0014959 написав:До речі карту до всіх депо дають, навіть 7 денних?

Голд дадут. Платину бесплатно, скорее всего - нет. Мне не дали. Хотели на 6 мес. Но и ставка в грн. хорошая, можно и занести. https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... f=personal
lel
 
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