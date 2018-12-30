Не было. Но бесплатная вобще не интересна. Там страховки нет.
А страховка довольно таки крутая.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 гру, 2018 22:00
Не было. Но бесплатная вобще не интересна. Там страховки нет.
А страховка довольно таки крутая.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 30 гру, 2018 22:14
Додано: Пон 31 гру, 2018 10:57
Re: Укрексiмбанк
Есть 500 Сильпо.
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