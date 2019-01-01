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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 589590591592

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:00

  lel написав:
  M-Audio написав:Куда её увеличивали? Как было 5 млн, так и сейчас стоит. Для бесплатной.

Возможно я ошибаюсь, но мне кажется было меньше.

Не было. Но бесплатная вобще не интересна. Там страховки нет.
А страховка довольно таки крутая.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:14

  Фантом написав:
  lel написав:
  M-Audio написав:Куда её увеличивали? Как было 5 млн, так и сейчас стоит. Для бесплатной.

Возможно я ошибаюсь, но мне кажется было меньше.

Не было. Но бесплатная вобще не интересна. Там страховки нет.
А страховка довольно таки крутая.

А в чем крутость именно этой страховки?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 01:14

Фантом
Страховка есть от VISA для Visa Infinite
Pater
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:57

Re: Укрексiмбанк

Есть 500 Сильпо.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:49

  lel написав:Есть 500 Сильпо.

Спасибо. Забрал все 3 штуки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:25

Re: Укрексiмбанк

Шановні!
А підкажіть, чи начисляються EximBonus'и за поповнення рахунку:
- Київстар - мобільний телефон
- Київстар - домашній інтернет
- DataGroup - домашній інтернет

Якщо так, то в повному обсязі (відповідно до типу карти), чи лише 0.5%?
Sungsam
 
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Подякував: 13 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:33

  Sungsam написав:Шановні!
А підкажіть, чи начисляються EximBonus'и за поповнення рахунку:
- Київстар - мобільний телефон
- Київстар - домашній інтернет
- DataGroup - домашній інтернет

Якщо так, то в повному обсязі (відповідно до типу карти), чи лише 0.5%?


П. 5.8 ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ EXIMBONUS https://bonus.eximb.com/terms_and_conditions
Моб. Киевс - 4814 на оф.сайте
Все должны пройти с МСС 4812-4816, если правильно настроен терминал :cry:
с кэшбеком 0,5%
lel
 
Повідомлень: 1906
З нами з: 10.12.13
Подякував: 866 раз.
Подякували: 205 раз.
 
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